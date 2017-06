Überholen ohne einzuholen Die Nieskyer Ortsteile sollen in den kommenden Jahren eine schnellere Internetanbindung erhalten. Und das Stadtgebiet?

Glasfaserkabel versprechen schnelle Internetverbindungen. Doch Ortsteile wie Kosel oder Stannewisch zu erschließen, ist verhältnismäßig kostspielig. © Peter Kneffel/dpa

Rund sechs Millionen Euro sollen bis 2019 in das Nieskyer Datennetz investiert werden. Profitieren werden davon vor allen Dingen die abgelegenen Ortsteile wie etwa Kosel oder Stannewisch. Weil private Investoren diese Orte aus Kostengründen nicht erschließen wollen, sind die Kommunen gefordert. „Sie haben eine Daseinsvorsorge und müssen einspringen“, erklärt Enrico Bachmann von der Nieskyer Tiefbauverwaltung. Immerhin erhalten die Gemeinden dafür auch eine Förderung vom Bund. Um einen Eigenanteil kommt aber auch Niesky nicht herum. Deshalb wird Kämmerer Steffen Kluske schon mal vorsorglich Kosten von rund 600000 Euro für die kommenden Jahre einplanen.

Sehr zum Ärger von Stadtrat Sandro Simmank. Der sieht nämlich den Bund ganz in der Pflicht. Und zwar nicht erst bis 2019, sondern schon im kommenden Jahr. Denn vom viel beschworenen Breitbandausbau ist auf den Dörfern oft noch wenig zu spüren. Immerhin stellt Enrico Bachmann eine zukunftsfähige Lösung für die Nieskyer Ortsteile in Aussicht. Denn Kosel und Co sollen nicht mit Kupferkabeln, sondern mit Glasfaser erschlossen werden.

Möglicherweise gelingt es den Nieskyer Ortsteilen dadurch sogar, die Bewohner im Stadtgebiet auf der Datenautobahn zu überholen, ohne sie einzuholen. Denn in Niesky haben zwar verschiedene Unternehmen in der Vergangenheit über zu langsame Datenverbindungen geklagt, ein Ausbau wird hier aber nicht großzügig öffentlich gefördert.

Könnten also schon 2019 die Koseler schnelleres Internet als die Nieskyer haben? Einen Vorsprung möchte Enrico Bachmann nicht ausschließen. „Wir versuchen aber, das Defizit in Niesky so schnell wie möglich aufzufüllen“, sagt er. Dazu sollen gezielt Schwerpunkte gesetzt werden. Eine Option wäre es zum Beispiel, ein Gewerbegebiet im Nieskyer Norden zu entwickeln. Dort gehört der Stadt bereits eine rund 10 Hektar große Fläche. Niesky will sich perspektivisch gerne unabhängiger von privaten Anbietern machen. Denn für die großen Netzbetreiber gibt es andernorts offenbar lukrativere Ausbaupläne.

Mancher fühlt sich schon hinten angestellt. Mehr als einmal haben Unternehmer wegen zu langsamer Internetverbindungen daher auch im Rathaus angeklopft. „Wir arbeiten daran“, versichert Enrico Bachmann. Es gehe nur eben nicht so schnell, wie mancher es sich wünscht.

