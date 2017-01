Übergriffe auf Imbissbuden Der Betreiber eines Dönerladens in Polen tötet einen Dieb. Neonazis nutzen den tragischen Vorfall für ihre Zwecke.

„Polen den Polen!“ und „Elk ohne Dschihad!“, schreien ein paar Dutzend Kehlen und ballen die Faust. Am Johannes-Paul-II -Platz stehen sie in der bitterkalten Mittagssonne und lauschen den Brandreden von Mitgliedern der rechtsextremen „Brigade Ermland-Masuren“. Der Aufmarsch von Anhängern des „Nationalradikalen Lagers“ in der masurischen Stadt Elk verlief dennoch friedlich. Zu der Protestkundgebung gegen Ausländer hatte die neofaschistische Splitterpartei zusammen mit der rechtsextremen „Allpolnischen Jugend“ aufgerufen. Allerdings versammelten sich entgegen der Ankündigung nur ein paar Dutzend Rechtsradikale vor der Bühne. Nach weiteren Schlachtrufen zogen sie vor den in der Neujahrsnacht zerstörten Döner-Imbiss „Prince Kebab“, um dort Blumen für Daniel R. hinzulegen.

Der junge Pole war in der Silvesternacht nach dem Diebstahl zweier Getränkeflaschen bei einem Handgemenge vor dem Imbiss tödlich mit einem Küchenmesser verletzt worden. Ein tunesischer Koch sitzt seitdem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, ebenso der aus Algerien stammende Imbissbesitzer. Der tragische Vorfall führte zu gewalttätigen ausländerfeindlichen Krawallen in der 60 000-Einwohner-Stadt. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt, zwei Kebab-Imbisse und eine Wohnung zerstört.

Seit der Messerstecherei von Elk machen landesweit Übergriffe auf ausländische Kebab-Imbissmitarbeiter Schule. Die regierungskritische Tageszeitung Gazeta Wyborcza vermeldete am Samstag mindestens fünf Angriffe seit Neujahr, betroffen davon seien durchaus nicht nur Moslems, sondern auch Hindus.

zur Startseite