Übergriff am Puschkin-Platz

Mehrere betrunkene Autofahrer erwischt

26.01., 20 Uhr bis 28.01., 17 Uhr; Übigau/Johannstadt/Gruna

Polizeibeamte stellten am Wochenende gleich drei Autofahrer, die erheblich alkoholisiert am Steuer saßen. Am Freitagabend gegen 22 Uhr stoppten Beamte einen VW Polo, der mit überhöhter Geschwindigkeit und in leichten Schlangenlinien die Washingtonstraße in Übigau befuhr. Ein Test beim 40-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nur wenige Stunden später bemerkten Polizisten bei der Kontrolle eines 44-jährigen Volvofahres auf der Blasewitzer Straße Alkoholgeruch. Der Test wies hier ein Ergebnis von 1,24 Promille aus. Am Sonntagnachmittag wurde schließlich an der Bodenbacher Straße ein Honda angehalten, dessen 66-jähriger Fahrer 1,2 Promille intus hatte. Alle drei Männer durften ihren Führerschein abgeben.