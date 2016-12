Übergangslösung für Bürgerbüro Wegen Krankheit ist das Büro in Pretzschendorf seit Wochen unbesetzt. Das sorgt für Unmut. Nun wird gehandelt.

Seit Wochen ist das Pretzschendorfer Bürgerbüro der Gemeinde Klingenberg krankheitsbedingt geschlossen. Die Gemeindeverwaltung rät deshalb dazu, sich an das andere Bürgerbüro im Ortsteil Höckendorf zu wenden. Doch gerade Einwohner aus Hartmannsdorf-Reichenau, die bisher die Anlaufstelle in Pretzschendorf nutzten, müssen so längere Wege in Kauf nehmen. Das sorgte für Unmut. Um die Situation zu ändern, hat die Gemeinde nun eine Übergangslösung gefunden. Laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) soll das Pretzschendorfer Bürgerbüro in der Bachstraße ab Januar 2017 wieder zeitweise besetzt werden. Die Mitarbeiterin aus dem Höckendorfer Büro soll ab dem neuen Jahr zwei Tage pro Woche in Pretzschendorf und zwei Tage in Höckendorf Anliegen von Einwohnern bearbeiten.

Die Öffnungszeiten würden demnächst bekannt gegeben. Derzeit ist das Höckendorfer Büro am Schulweg außer mittwochs unter der Woche, je 9 bis 12 Uhr geöffnet, sowie zudem dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. (SZ/skl)

