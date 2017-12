Übergangsfrist für Ortschaftsräte In Sachsen gibt es neue Regelungen. Das hat der Landtag beschlossen.

Der Landtag neue Regelungen für Ortschaftsräte beschlossen. © dpa

Dippoldiswalde/Dresden. Für Ortschaftsräte gelten jetzt neue Regelungen. Diese hat der Sächsische Landtag am Dienstag beschlossen, wie Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois (CDU) mitgeteilt hat. Im Gesetz ist eine Einschränkung enthalten. Demnach kann künftig nur noch in Ortsteilen, die nach dem 1. Mai 1993 eingemeindet worden sind, ein Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher eingeführt werden. Dabei ist es auch möglich, mehrere Orte zusammenzufassen. Ein Beispiel, wo das schon geschehen ist, wäre Schmiedeberg. Der dortige Ortschaftsrat vertritt Schmiedeberg, Dönschten und Naundorf.

Auch ist es möglich, bestehende Ortschaftsräte zusammenzulegen. Das kann der Stadtrat im Einvernehmen mit den Ortschaftsräten entscheiden. Solche Überlegungen gab es in Dippoldiswalde bereits, auch um Kosten zu sparen.

Wie Andrea Dombois weiter mitteilte, können durch eine Übergangsfrist in Gemeinden auch weitere Ortschaften mit Ortschaftsräten eingeführt werden. Wer so etwas vorhat, muss sich allerdings etwas beeilen. Denn das muss so bald geschehen, dass die erste Wahl zum Ortschaftsrat vor dem 31. Dezember 2024 stattfindet. Nach den nächsten Stadtratswahlen können sich also Städte und Gemeinden noch dafür entscheiden. (SZ/fh)

