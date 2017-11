Überführung eines Fiat nach Polen missglückt Der polnische Fahrer nutzte seine Nummernschilder gleich an zwei Autos - die Bundespolizei hat es bei einer Kontrolle auf der A 4 bemerkt.

Görlitz/Bautzen. In der Nacht zum Mittwoch wird auf der A4 ein in Richtung Görlitz fahrender grüner Fiat Stilo zwischen Weißenberg und Niederseifersdorf durch die Bundespolizei gestoppt. Grund sind die angebrachten polnischen Nummernschilder, die an einen Chevrolet gehören.

Die Beamten des Bundespolizeireviers Bautzen kontrollierten um 2:15 Uhr auf dem Parkplatz Löbauer Wasser den 44-jährigen polnischen Fahrer. Er hatte einen gültigen Führerschein und auch Dokumente sowie Versicherungsbescheinigung zu dem Fiat dabei, zugelassen ist dieser jedoch nicht. Vielmehr gehören die angebrachten Nummernschilder zu seinem in Polen zugelassenen Chevrolet Klant und dienten nun der Überführung des Fiat Stilo in sein Heimatland.

Diese endete jedoch an Ort und Stelle. Der Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Zulassung verantworten. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

