Überflutungen nach starkem Regen Eine Gewitterfront überquerte am späten Mittwochnachmittag den Nordwesten des Landkreises Bautzen. Danach hatten die Feuerwehren stundenlang zu tun.

Zwischen Putzkau und Schmölln riss ein umstürzender Baum die Telefonleitung herunter und kappte diese. © Rocci Klein

Das Unwetter war kurz, der damit verbundene Regenguss aber heftig. Am späten Mittwochnachmittag überquerte eine Gewitterfront das Bautzener Land und sorgte für zahlreiche überflutete Keller und auch Straßen. Allein bis 20 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle 91 Notrufe deshalb ein. Vor allem betroffen war der Nordwesten des Landkreises von Lohsa über Neschwitz, Königswartha und Radibor bis hin nach Bautzen. Vor allem Keller von Einfamilienhäusern liefen voll, teilte die Leitstelle mit. Aber auch bei Marktkauf in Bautzen gab es in einem Geschäft Land unter. Ebenso bei einer Bäckerei am Postplatz. In Königswartha und Göda wurden Straßen überflutet. Die Koordinierung der zahlreichen Einsätze in Bautzen übergab die Rettungsleitstelle an die Berufsfeuerwehr.

Schäden gab es aber auch anderenorts. Zwischen Putzkau und Schmölln zum Beispiel riss ein umstürzender Baum die Telefonleitung mit herunter und kappte diese. Die Feuerwehrleute der beiden Ortswehren zersägten den Baum und kehrten anschließend die Straße. Die Telekom wurde informiert. Starkregen und Hagelkörner gingen in Kamenz nieder. Teilweise konnten die Gullis das Wasser nicht fassen. Im Ortsteil Jesau waren die Eisstücke bis zu fünf Zentimeter dick. (szo)

