Überflutete Keller und Straßen Das Gewitter in der Nacht zum Donnerstag lässt die Feuerwehren nicht zur Ruhe kommen. Sie sind im Dauereinsatz. Auch die Flusspegel müssen beobachtet werden.

In Bischofswerda stand die Stolpener Straße unter Wasser. © Rocci Klein

Ein schweres Gewitter zog in der Nacht zum Donnerstag auch über den Landkreis Bautzen. Nach Mitternacht zuckten Blitze im Sekundentakt, es donnerte und Regenmassen fielen vom Himmel. Feuerwehren sind seitdem im Dauereinsatz, denn es gibt vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Straßeneinbrüche. Dies bestätigte auch Lutz Strelitz, der verantwortliche Diensthabende in der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda. „Am schlimmsten hat es Bautzen und die Region um Bautzen getroffen“, sagt er. Dort sei massiv Regen runtergekommen. „Das Gewitter muss regelrecht über Bautzen gestanden haben, in anderen Kreisgebieten war es nicht ganz so schlimm“, so Strelitz.

Bautzen

So wurden die Salzenforster Kameraden gemeinsam mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr Bautzen in die Ortslage Niederuhna gerufen. Dort kam es durch die Wassermassen zu überfluteten Kellern, Wohnräumen und angrenzender Garagen. Durch die Kameraden wurde unter Einsatz von Tauchpumpen und Nasssauger das Wasser aus den Räumen gepumpt. Eine weitere Einsatzstelle wurde in Oberuhna abgearbeitet. Dort hatten die Wassermassen Schlamm und Geröll auf die Straße gespült. Hier wurden Abflüsse freigelegt und die Straße gereinigt.

Bischofswerda

Auf der Stolpener Straße in Bischofswerda stand das Wasser knietief. Ein Durchfahren war nicht möglich.

Malschwitz

In der Gemeinde Malschwitz steht das Dorf Dubrauke unter Wasser. Das Dubrauker Fließ, das von Weigersdorf im Nachbarkreis Görlitz kommt, ist über die Ufer getreten. Die Feuerwehren aus Malschwitz Rackel, Baruth und Preititz sind im Einsatz

Weißenberg

In Wasserkretscham brodelt das Löbauer Wasser, tritt aber nicht über die Ufer, in Kotitz sind in einer Senke Felder und Wiesen überflutet, in Särka wurden Unmengen an Schlamm und Stroh von den Feldern in den Ort gespült, in Vorwerk und Neuteich schafften die Durchlässe die Menge an Wasser nicht mehr - auch hier zu viel Wasser mit Geröll von den Feldern.

Seitschen

Für Probleme sorgte das Unwetter auch im Bahnverkehr. Durch Blitzeinschläge wurden Teile der Signalanlagen entlang der Strecken in der Oberlausitz beschädigt. Bei Seitschen fielen die Schranken an einem Bahnübergang aus. Die Züge fuhren deutlich langsamer als üblicher, seit den Morgenstunden kam es deshalb zu Verspätungen. Zudem krachten nach Angaben von Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller in der Nacht Bäume und Äste auf die Gleise, die am Morgen beräumt werden mussten.

Göda

Auch in der Gemeinde Göda musste die Feuerwehr ausrücken. „An mehreren Stellen war Schlamm von den Feldern über Straßen gespült worden, zum Beispiel zwischen Göda und Birkau“, berichtet Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos). An der Döberkitzer Straße musste ein vollgelaufener Keller leergepumpt werden. Außerdem war die Feuerwehr selbst betroffen. Von einem Nachbargrundstück hatte sich Wasser seinen Weg ins Gödaer Gerätehaus gebahnt.

Auch am Vormittag gab es noch keine Entwarnung. Weiter müssen Kameraden der Feuerwehren Keller auspumpen oder Straßen sichern. „Die Situation ist weiter kritisch“, so Strelitz gegen 9 Uhr am Donnerstag. Außerdem müsse man die Flusspegel im Blick behalten. An einigen Stellen gibt es schon erhöhte Pegelstände. Vor allem das Löbauer Wasser stieg in der Nacht und am Vormittag stark an. Am Pegel Großschweidnitz wurde gegen 3:45 Uhr die Alarmstufe 2 überschritten, in Gröditz erreichte der Pegel am Morgen Alarmstufe 1. Im Laufe des Tages werden weitere Niederschläge erwartet. An den Oberläufen der Flüsse ist daher mit einem raschen Anstieg der Pegel zu rechnen, warnt das Landeshochwasserzentrum. (szo)

