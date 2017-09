Überfall mit Machete am Altmarkt In Löbau ist ein Passant überfallen worden. Der Täter konnte bereits von der Polizei gestellt werden.

Die Polizei in Löbau konnte am Montag nach einem Raubüberfall den Täter stellen. © dpa

Löbau. Am Altmarkt hat am Montagmorgen ein Raubüberfall stattgefunden. Ein 23-Jähriger griff dabei einen Passanten, der vom Rosengarten in Richtung Innenstadt lief, von hinten an und schlug ihm mit einer Machete auf den Kopf und ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Rucksack und dem Handy. Das 25-jährige Opfer schleppte sich laut eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz schwer verletzt in die benachbarte Straße, wo ein Arbeitskollege bereits auf ihn wartete und Polizei und Rettungsdienst verständigte. Während der Verletzte in eine Klinik gebracht wurde, konnten Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland den deutschen Dieb vorläufig festnehmen. Im Wagen des Verdächtigen konnten zudem Handy und Rucksack wie auch die Tatwaffe sichergestellt werden. (szo)

Links zum Thema Polizebericht vom 11. September

zur Startseite