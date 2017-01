Überfall in Prohlis

Ein 63-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend in Dresden-Prohlis überfallen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, folgten ihm auf der Gamigstraße zwei Männer. Sie schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und raubten sein Portemonnaie mit Geldkarte sowie rund 150 Euro in bar.

Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt nach Polizeiangaben bislang nicht vor. (szo)

