Überfall für 50 Euro Ein Senior wird am Bahnsteig niedergeschlagen und ausgeraubt. Die mutmaßlichen Täter kommen aus Riesa.

Riesa. Rudolf Plache* hat schon ein komisches Gefühl, als die beiden jungen Männer an ihm vorbeilaufen. „Angst hatte ich aber keine“, sagt der 79-Jährige. Im Zug waren sie ihm erst kurz vorm Aussteigen in Dahlen aufgefallen: ein großer Kerl mit dunklem Haar, der andere etwas kleiner und blond. Plache beobachtet, dass das Duo sich sehr für einen Fahrradschuppen am Bahnsteig interessiert, dann aber kehrt macht. Er sieht noch, wie sie in einer Unterführung verschwinden. Es ist 23.20 Uhr. Normalerweise kommt er nicht so spät mit dem Zug aus Dresden zurück. „Ich handle mit Antiquitäten und habe mich noch mit einer Frau getroffen, wo möglicherweise etwas zu kaufen war.“ Das habe länger gedauert. Aus dem Kauf wurde nichts, aber trotzdem ist die Tasche des Hobby-Antiquars gut gefüllt: Vor der Rückfahrt war der Mann noch im Lidl einkaufen, außerdem stecken 50 Euro Kleingeld und eine Reihe alter Dokumente im Wert von etwas über 500 Euro in der Tasche.

Er will gerade das Licht an seinem Fahrrad montieren, da spürt der Rentner plötzlich einen Schlag im Nackenbereich. „Ich weiß nicht genau, ob es eine Hand war, oder sogar ein Gegenstand.“ Er stürzt, sieht noch einen jungen Mann in Richtung Unterführung davonrennen. Unterm linken Arm klemmt seine Tasche. Etwas benommen steigt der Rentner auf sein Rad, fährt heim und ruft die Polizei. „Erst daheim habe ich die Schmerzen so richtig bemerkt“, sagt er. Der Kopf tut weh, mehrere Wochen lang wird er die meiste Zeit im Bett verbringen. Außerdem fällt ihm kurz nach dem Vorfall ein Eckzahn aus. „Ich bin möglicherweise am Fahrradlenker aufgeschlagen“, vermutet er. Genau weiß er es nicht.

Der Polizei gegenüber vermutet Rudolf Plache schon, dass es sich bei dem Täter um einen der jungen Männer gehandelt haben könnte, die mit ihm im Zug fuhren. Und, dass sie wohl direkt den nächsten Zug zurück genommen haben. Damit liegt er goldrichtig: am vergangenen Freitag sitzen ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger auf der Anklagebank des Riesaer Amtsgerichts. „Wir waren gerade auf dem Weg zu einer Party in Oschatz“, erzählt der Jüngere. Sie hätten aber verpasst, auszusteigen. Der 19-Jährige steht an diesem Abend unter Drogeneinfluss, hat Crystal genommen. In Dahlen steigen die Riesaer aus, wollen eigentlich wieder zurückfahren. „Ich musste kurz austreten“, erzählt der 19-Jährige. Da sei ihm bei den Fahrradständern der am Stock gehende Senior aufgefallen. „Ich hab’ mir dann gedacht, das ist eine günstige Gelegenheit.“ Also habe er die Tasche gegriffen und die Beine in die Hand genommen. Geschlagen habe er den Senior aber nicht, beteuert er. Sein Kumpel habe derweil am Bahnsteig gewartet. Von dem Diebstahl will er erst etwas mitbekommen haben, als der Freund völlig aus der Puste mit der Tasche vor ihm stand.

Das Duo nimmt nach der Tat den nächsten Zug nach Oschatz. Von den 50 Euro Wechselgeld kauft der Jüngere Alkohol, sein Kumpel bekommt auch etwas ab. Die Tasche und den restlichen Inhalt entsorgen die beiden zuvor am Oschatzer Bahnhof. Was die beiden offenbar nicht ahnen: Eine Kamera im Zug hat das Duo mitsamt Beute gefilmt. Ein Jahr später wird die Polizei diese Bilder veröffentlichen – und damit letztlich die Tat aufklären.

Ob der 19-Jährige wirklich alleine handelte oder beide gemeinsam den Tatentschluss fassten, liegt noch im Dunkeln. Denn bei der Polizei hatte er noch von einer Absprache gesprochen. Zum Prozessauftakt hingegen nimmt er die alleinige Schuld auf sich. Der Prozess wird Ende Januar fortgesetzt. Dann soll ein Polizist aussagen, der die beiden vernommen hat.

Beim Opfer hat sich der Täter vor Gericht für den Diebstahl entschuldigt. Er sei bereit, das anzunehmen, sagt Rudolf Plache. „Das ist ja nun auch anderthalb Jahre her.“ Mit dem Fahrrad fährt er trotzdem nicht mehr zum Bahnhof und zurück, das ist ihm seit dem Vorfall zu heikel. „Ich habe mir ein Auto zugelegt.“

*Name geändert.

