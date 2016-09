Überfall auf Spielcasino

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Zwei Maskierte haben am Sonntagnachmittag ein Spielcasino in der Dr. Friedrich Wolf Strasse in der Äußeren Neutstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte bedrohten die Männer eine Angestellte mit einer Pistole und verlangten Geld. Viel war allerdings nicht zu holen. Mit wenigen Hundert Euro Beute traten sie ihre Flucht an.



Zeugen beobachteten, wie ein weißer Geländewagen davon fuhr. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung lieferte ein schnelles Ergebnis: Bundespolizisten bemerkten auf dem A4-Rastplatz „Wiesaer Tor“ das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, einen weißen Mazda ZX5.



Die polnische Fahrerin (19) wurde vorläufig festgenommen. Sie gab zu, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein. Ihre beiden Komplizen konnten bislang nicht gefasst werden. (fsc)

