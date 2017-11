Überfall an der Wasastraße Vier Jugendliche sorgten in Radebeul für Aufsehen, als sie ein Auto stoppten.

© Symbolfoto: dpa

Passanten berichteten der, dass am Montagnachmittag an der Wasastraße ein Fahrzeug von vier Jugendlichen gestoppt und der Fahrer angegriffen worden sei. Dies soll bereits am Montagnachmittag geschehen sein. Bürger seien hinzugeeilt, um dem Angegriffenen beizustehen.

Jörg Kretzschmar, Kripochef im Revier Meißen, bestätigte, dass es an diesem Nachmittag, 15.45 Uhr, einen Hilferuf bei der Polizei gab. 15.53 Uhr war die Polizeistreife am Ort, der Bahnunterführung an der südlichen Wasastraße, unterhalb der Pestalozzistraße. Laut Polizei gibt es dazu eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Beteiligten an dem Geschehen seien den Beamten bekannt. Die Auseinadersetzung habe offenbar einen länger herrührenden Zusammenhang. (SZ/per)

Die Polizei bittet Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, sich auf dem Revier zu melden: Telefon 03521 4720.

