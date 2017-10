Überfall am Radweg Plötzlich sprangen zwei Unbekannte aus dem Gebüsch – und zwangen einen Radfahrer zum Anhalten.

© dpa

Am Freitagmorgen versuchten zwei unbekannte Männer einen 22-Jährigen an der Straße Am Birkenwäldchen auszurauben.

Der junge Mann kam mit dem Fahrrad aus Richtung Zeithain. In der Kurve nach der Fußgängerbrücke trat plötzlich ein Mann aus einem Gebüsch auf den Radweg. Mit einem erhobenen Ast stand er mitten auf dem Radweg, so dass er 22-Jährige anhalten musste. Kurz darauf trat ein zweiter Unbekannter hinzu. Das Duo zog den Radfahrer ins Gebüsch und forderte in gebrochenem Deutsch sein Handy und Bargeld.

Die beiden brachten den jungen Mann zu Boden und durchsuchten seine Taschen. Währenddessen rief der Geschädigte um Hilfe. Als sich zwei Jugendliche näherten, ergriffen die Unbekannten die Flucht in Richtung B 169. Der 22-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten. Geraubt hatten die Täter offenbar nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes.

Die Angreifer waren beide etwa 175 cm bis 180 cm groß und schlank. Sie wurden mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Untereinander unterhielten sie sich nicht in deutscher Sprache. Einer von ihnen trug ein helles Oberteil sowie ein rotes Basecap. Er hat dunkle Haare. Sein Komplize hat ebenfalls dunkle, mittellange lockige Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder zur weiteren Fluchtrichtung der Täter machen können. Insbesondere die beiden Jugendlichen, die dem Geschädigten zu Hilfe kamen, jedoch noch ihren Zug erreichen mussten, werden dringend als Zeugen gesucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Riesa oder unter der Rufnummer 0351 483 22 33 an die Polizeidirektion Dresden. (SZ)

