Überfahrt zur A 14 wieder frei Die Schäden an Fahrbahn und Umgebung belaufen sich auf rund 50 000 Euro. Noch gibt es deswegen Einschränkungen.

Noch am Mittwochabend wurde der abgebrannte Kran geborgen. Am Donnerstag wurde die Fahrbahn gereinigt. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Verkehr von der A 4 aus Richtung Chemnitz auf die A14 nach Leipzig rollt wieder. Erst am späten Donnerstagnachmittag hat die Autobahnmeisterei die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Vorgesehen war dies ursprünglich für Mittwochabend. Die Bergung des ausgebrannten Krans zog sich hin. Gegen 21 Uhr sei er am Mittwoch geborgen worden, informierte Nicole Wernicke, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Um den Schwerlastkran von der Fahrbahn zu beseitigen, war es notwendig, den Ausleger abzubauen. „Die Bergung war nicht ganz einfach“, so Wernicke. Dazu war ein weiterer Schwerlastkran nötig, der im Laufe des Donnerstagvormittags wieder abgebaut werden musste. Zudem wurde der restliche Schutt von der Straße entfernt und die Fahrbahn gereinigt. Gespült werden mussten vor der Freigabe auch die Entwässerungsleitung sowie das Regenrückhaltebecken, das durch Löschwasser verunreinigt worden ist. Abschließend gab es eine erneute Begutachtung der Fahrbahn sowie der benachbarten Brücke, in deren Nähe der Kran abgebrannt ist. Bis auf das Brückengeländer, das neu gestrichen werden muss, habe das Bauwerk jedoch keinen Schaden genommen. Die Fahrbahn ist auf einer Länge von rund 20 Metern in der Deckschicht beschädigt worden.

Um die Schäden zu beheben, sind laut Wernicke rund 50 000 Euro notwendig. „Die Schadenssumme wird vom Unfallverursacher getragen“, informierte die Lasuv-Sprecherin. In den kommenden Wochen werden an der Überfahrt Tagesbaustellen eingerichtet, um die Mängel zu beseitigen. Bis dahin gibt es auf der Strecke Beeinträchtigungen. Die Fahrbahnen sind leicht nach links verschwenkt, die Geschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert.

Warum der Autokran am Dienstag Feuer gefangen hat, ist nach wie vor unklar. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden könne eine Straftat ausgeschlossen werden. Vermutlich lag ein technischer Defekt vor. „Das wird aber von der Polizei nicht weiter verfolgt“, so der Sprecher. Um das Fahrzeug zu löschen, waren am Dienstag über 65 Kameraden von mehr als zehn Wehren aus Nossen und Umgebung im Einsatz. Aufgrund der Vollsperrung am Dreieck kam es sowohl auf der Autobahn als auch im Umland zu Stau und Verkehrsbehinderungen. Der 37-jährige, deutsche Fahrer des Krans, der unter anderem auf Brückenbaustellen und beim Bau von Windrädern eingesetzt wird, hatte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit. In Bezug auf den Kran spricht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. (DA/mf)

