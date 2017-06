Überfahrt zur A 14 ab Mittag wieder frei Am Donnerstagnachmittag soll der Verkehr auf der Überfahrt von der A 4 aus Richtung Chemnitz auf die A 14 wieder rollen. Derzeit laufen Reinigungsarbeitender Fahrbahn.

Noch am Mittwochabend wurde der abgebrannte Kran geborgen. Derzeit laufen Reinigungsarbeitender Fahrbahn. © Archiv/Dietmar Thomas

Spätestens am Donnerstagnachmittag sollte der Verkehr auf der Überfahrt von der A 4 aus Richtung Chemnitz auf die A 14 in Richtung Leipzig wieder rollen. Laut einer Mitarbeiterin des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wird die Fahrbahn voraussichtlich am Mittag wieder freigegeben.

Der verbrannte Kran, der seit Dienstagnachmittag für eine Vollsperrung der Überfahrt sorgt, wurde noch am Mittwochabend gegen 21 Uhr geborgen. „Die Bergung war nicht ganz einfach. Zuerst musste der Ausleger entfernt und geborgen werden“, so die Lasuv-Mitarbeiterin.

Derzeit läuft die Reinigung der Fahrbahn. Zudem müssen die Entwässerungsleitung und das Regenrückhaltebecken, das mit Löschwasser verunreinigt wurde, gesäubert werden. Anschließend werden die Straße sowie die naheliegende Brücke noch einmal begutachtet.

Bei dem Brand am Dienstag ist ein Schwerlastkran abgebrannt. Der 37-jährige Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Die Vollsperrung sorgte für Stau sowohl auf der Autobahn als auch im Umland. (DA/mf)

