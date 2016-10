Überfahrene Frau ist gestorben Ein betrunkener Autofahrer hatte die Radlerin am 21. September erfasst und schwer verletzt.

Die verunglückte Radfahrerin erlag jetzt ihren schweren Verletzungen. © Archivfoto/Roland Halkasch

Am Dienstagabend, fast zwei Wochen nach dem schweren Unfall auf der Dresdner Straße ist die 55-jährige Radfahrerin verstorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern laut einer Sprecherin noch an.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Quad gestohlen Weinböhla. Am Donnerstag stahlen Unbekannte ein grünes Quad der Marke Kawasaki von der Straße Tiefer Weg in Weinböhla. Der Zweitwert der sechs Jahre alten Maschine beträgt etwa 7.000 Euro. Einbruch in Friseursalon Grubnitz. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Friseursalon an der Oberen Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Die Radlerin war am 21. September gegen 6.30 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Coswig unterwegs und wurde in Höhe des Möbelmarktes von einem Audifahrer erfasst, der in die selbe Richtung fuhr. Die Frau durchschlug die Frontscheibe und schleuderte auf den Asphalt. Schwerverletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun verstorben ist. Der 34-jährige Unfallverursacher hatte 2,5 Promille. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

