Überfälliger Brandschutz Die Stadt Hohnstein muss die Förderschule auf den neuesten Stand bringen. Das sollte schon lange geschehen.

© Frank Baldauf

Der Brandschutz in der Adolf-Tannert-Förderschule in Ehrenberg steht ganz oben auf der Liste der Forderungen des Schulträgers – dem Landratsamt. Zuständig für den Brandschutz im Gebäude ist die Stadt Hohnstein. Und auch dort hatte das Vorhaben oft Priorität, wurde wegen Geldmangels aber nicht realisiert. Inzwischen lassen sich die baulichen Defizite nicht mehr verbergen und die Stadt Hohnstein muss in die Schule investieren. In den Herbstferien sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Aufträge sind bereits vergeben. Finanziert wird das Vorhaben unter anderem mit Mitteln aus dem Investitionspaket.

Im Gebäude müssen unter anderem die Treppenhäuser komplett umgebaut werden. Dort, wo noch keine Brandschutz-Türen eingebaut sind, müssen diese umgerüstet werden. Ein Problem sind die langen Flure. Laut sächsischer Bauordnung müssen diese in einzelne Abschnitte geteilt und diese wiederum voneinander baulich getrennt werden. Das ist notwendig, damit sich im Brandfall der Rauch nicht im kompletten Haus ausbreiten kann. Das heißt auch, dass im Notfall für die Schüler kurze Wege im Treppenhaus lebenswichtig sein können. Nur zehn Meter darf ein Rettungsweg vom Klassenzimmer entfernt sein, so die Vorgaben. Deshalb müssen in insgesamt fünf Zimmern Wanddurchbrüche erfolgen und neue Türen eingesetzt werden.

Ein weiteres Problem sind die Wasserleitungen und Heizungsrohre. Diese beginnen im Keller, durchstoßen auf jedem Gang die Decke und führen in die oberen Etagen. Das entspricht nicht dem Brandschutz und muss ebenfalls verändert werden. (SZ/aw)

zur Startseite