Überall tummeln sich Kinder Familienweihnacht in der Hoflößnitz: Auf dem Markt gab es viele Angebote für die Kleinen. Und Typisches vom Weingut.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Weihnachtsmann, der sich auch im Gespann mit dem Schneemann zeigte, zog viele Besucher der Familienweihnacht in seinen Bann. © Norbert Millauer Der Weihnachtsmann, der sich auch im Gespann mit dem Schneemann zeigte, zog viele Besucher der Familienweihnacht in seinen Bann.

Im Kavalierhaus konnten die Besucher einem Holzbildhauer über die Schulter schauen.

Fast musste man befürchten, dass es die Besucher des Hoflößnitzer Weihnachtsmarktes gar nicht erst bis in das Weingut schaffen. Denn auf dem Weg dahin kreuzten diese Karl Friedrich Aust, der sie mit weihnachtlichem Wildgulasch, weißem Glühwein und Sachsenrostern abfing. Die Besucher saßen um eine Feuerschale mit knisterndem Holz genauso wie an kleinen Tischen mit gemütlichen Laternen. „Unser Markt am ersten und dritten Advent kam so gut an, dass wir noch mal geöffnet haben“, sagt der Winzer.

Wenn an diesem Wochenende auch nur vor dem Weingut und mit weniger Angebot. Es gibt heiße Getränke und deftiges Essen. Also zieht es die meisten dann doch noch weiter in die Hoflößnitz.

Halb vier am Nachmittag ist der Innenhof gut gefüllt, überall tummeln sich Kinder. „Weihnachten für die ganze Familie“ ist das Motto des Marktes. Am Eingang laufen Ponys, mit glücklichen Kindern auf ihren Rücken, am historischen Kinderkarussell vorbei. Gleich dahinter wartet der erste Glühweinstand, an dem es vor allem den weißen Bio-Glühwein gibt. Der dampft in der durchsichtigen Tasse und schmeckt süffig und süß. Im Presshaus kann man sich die Flasche für zu Hause für knapp acht Euro mitnehmen.

Aber auch Punsch für die Kinder ist im Angebot. Die wollen gleich weiter zu dem großen Zelt, in dem ein Gespann aus Weihnachtsmann und Schneemann sein Unwesen treibt. „Spaßimir und die Weihnachtsüberraschung“ heißt das Programm, das sich viele Kinder anschauen. Auch die Tochter von Sandra Schmidt aus Radebeul steht in einer der vorderen Reihen. „Wir kommen gern hierher, wenn der Markt in Kötzschenbroda vorbei ist“, sagt sie. Es ist so schön gemütlich in dem kleinen Innenhof.

Weiter geht es vorbei an den üblichen Fressbuden. Es gibt einen Lebkuchenstand, Bratwürste, den Hoflößnitzer Weingarten, der ebenfalls Glühwein verkauft, und ein Büdchen mit Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag ist hier die Schlange am längsten. Der Verkaufsschlager sind die Waffeln am Spieß, die mit Puderzucker bestäubt werden, sagt die Verkäuferin.

Filigrane Schmuckstücke

Auch der Stand von Benjamin Dorn fällt sofort ins Auge, denn er verkauft etwas, das perfekt ins Weingut passt. „Rebkunst“ steht auf dem schwarzen Schild vor dem Büdchen. Ohrringe, Armbänder und Ketten aus Weinreben. „Die sind zu schade, um sie einfach nur wegzuschmeißen“, sagt der junge Winzer. Nach dem ersten Frost sammelt er die Reben ein, trocknet sie und behandelt sie mit natürlichen Wachsen und Ölen. Heraus kommen filigrane Schmuckstücke, die so kurz vor Weihnachten gut ankommen, sagt er.

Einige Meter weiter arbeitet Günter Weichelt ebenso mit einem Naturmaterial. Im Kavalierhaus steht er vor einem Relief aus Eichenholz, vor ihm eine Vorlage des Sächsischen Winzerzugs aus dem Jahr 1840. „Das ist eine Auftragsarbeit für die Hoflößnitz“, sagt er. Viele Besucher schauen dem Holzbildhauer über die Schulter, wie er Figuren aus dem Holz schneidet. Wenn das Relief fertig ist, wird es in den Verkaufstresen im Presshaus eingebaut. Derzeit ist dort nur ein Druck des Winzerzugs zu sehen.

Günter Weichelt verkauft auch andere Holzschnitzereien. Seine Tochter betreut den Stand, an dem die Besucher Pyramiden und Weihnachtsbaumschmuck aus Holz kaufen können. In Proschwitz und Wackerbarth waren sie in diesem Jahr schon auf den Weihnachtsmärkten dabei. Gegen 18 Uhr füllt sich der Markt noch einmal, eine Feuershow erhellt die Dunkelheit.

An beiden Tagen sind über 2 000 Besucher gekommen, um sich den Weihnachtsmarkt in der Hoflößnitz anzusehen, so Geschäftsführer Jörg Hahn.

zur Startseite