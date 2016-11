Überall Touristen und keiner weiß warum

Die meisten Übernachtungen. Schaut man auf die absoluten Zahlen, hat Sebnitz den größten Sprung gemacht. Rund 7000 Übernachtungen mehr gab es im ersten Halbjahr. Das kommt aber nicht so überraschend, da im Juni schließlich der Deutsche Wandertag in der Sächsischen Schweiz stattfand, mit Sebnitz und Bad Schandau als offiziellen Austragungsorten.

Das Rätsel. Vom Deutschen Wandertag konnte Bad Schandau nicht so stark profitieren wie Sebnitz. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es sogar ein Minus von 1,7 Prozent. Das entspricht in dieser Tourismus-Hochburg mehr als 2500 Übernachtungen weniger, als noch letztes Jahr in den Monaten Januar bis Juni.

Der Verlierer. Am stärksten an Übernachtungsgästen eingebüßt hat die Stadt Pirna. In der Stadt Pirna wurde sogar ein Rückgang um mehr als 5000 Übernachtungen registriert. Die Stadt konnte demnach nicht vom Deutschen Wandertag profitieren, auch wenn Pirna gern mit dem Slogan „Sandstein voller Leben“ für sich wirbt.

Der Geheimfavorit. Die Zahlen in Rosental-Biealatal können sich sehen lassen. Eine Steigerung von satten 54.8 Prozent im Verhältnis zum letzten Jahr. Trotzdem gibt es niemanden in der Gemeinde Rosenthal-Bielatal, der sich deshalb feiern lässt. Denn die Tourismus-Experten der Kommune wissen nicht, warum sie so erfolgreich sind. Steffen Baldauf vom Tourismusverein sieht eine positive Entwicklung bei den Unterkünften und in der Zusammenarbeit. „Viele Ferienwohnungen sind auf ein höheres Niveau gebracht worden“, sagt Baldauf, der auch selbst vermietet. Zudem würde zunehmend in der Gemeinde weitervermittelt, wenn man selbst ausgebucht ist. „Hauptsache ist doch, dass die Gäste in der Gemeinde bleiben“, sagt er.