Überall fehlen Arbeitskräfte

Stellengesuche im Großenhainer Land soweit das Auge reicht: die Bad- und Heizungsfirma Griesche sucht nach Arbeitskräften.

Der Laminathersteller Kronospan sucht gleich in mehreren Bereichen nach neuen Arbeitskräften.

Auch die Großenhainer Gesenk- und Freiformschmiede (GGF) sucht nach neuen Mitarbeitern. Ob jemand der Aufforderung nachkommt, sich zu bewerben, bleibt abzuwarten.

Sandra Grafe ist an Kummer gewöhnt. Wenn in der elterlichen Firma Griesche GmbH Bad & Heizung mal einer der immerhin gut 40 Angestellten längerfristig ausfällt, ist Geduld von Nöten. Monteure und Kundendienstmitarbeiter stehen keineswegs Schlange an der Tür des renommierten Großenhainer Unternehmens. Seit Wochen sucht der Spezialist für Heizungen und Rohre nun schon wieder mit einem unübersehbaren Plakat nach fähigen Kräften.

Bis jetzt jedoch Fehlanzeige. „Es ist auf jeden Fall sehr schwer, jemanden zu finden! Wir haben deshalb zwar kein Personalloch, weil wir im Gegensatz zu früheren Erfahrungen auch gut mit Leiharbeitern zusammen arbeiten. Aber wenn eine fähige Kraft käme, würde sie vom Fleck weg eingestellt“, bekennt Sandra Grafe und lacht. Leider trete im praktischen Leben selten dieser freudige Moment ein.

Im Gegenteil, man müsse schon lange warten, bis sich überhaupt jemand auf eine Stellenausschreibung bewerbe. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es 2016 gewesen ist. Da ist ein Mitarbeiter im Juni in Rente gegangen und erst im November haben wir einen Nachfolger gefunden“, erinnert sich Sandra Grafe. Wie lange es dieses Mal dauert, bis sich ein Monteur bewirbt, müsse man abwarten.

Ein Problem, mit dem das Großenhainer Unternehmen nicht allein dasteht. Laut Berit Kasten von der Agentur für Arbeit in Riesa gebe es gegenwärtig 2 600 offene Stellen im Landkreis Meißen. Eine beachtliche Zahl, die damit auch den höchsten Stand seit 1990 darstelle. Wie allgemein bekannt, suchten dabei das verarbeitende Gewerbe, aber auch das Gesundheits- und Sozialwesen intensiv nach Arbeitskräften. Dass die Arbeitslosigkeit drastisch gesunken ist, sei Segen und Fluch zugleich.

Die Einstellungsbereitschaft in den Unternehmen bewege sich erfahrungsgemäß auf einem hohen Niveau und die wirtschaftliche Lage wäre stabil. Allein im vergangenen Jahr hätten die Arbeitgeber insgesamt über 7 800 zu besetzende Stellen gemeldet – so viele wie nie zuvor. „Die Herausforderungen bei der Besetzung dieser Stellen werden jedoch für alle Beteiligten größer und der Zeitraum bis es tatsächlich soweit ist, steigt in allen Branchen kontinuierlich an“, weiß Berit Kasten.

Wie schwer es wirklich ist, bekommt Daniel Zschau seit Jahren zu spüren. Der stellvertretende Leiter der Seniorenresidenz Pro Civitate Großenhain würde wahrscheinlich ein Kreuzchen in den Kalender machen, wenn ihm eine erfolgversprechende Bewerbung auf den Schreibtisch flattert. Ein Umstand, über den er sich 2017 exakt zweimal freuen konnte. Eine Altenpflegerin und eine Krankenschwester hatten tatsächlich auf die Stellenanzeigen der mit Häusern in Meißen und eben der Röderstadt vertretenen Gesellschaft reagiert.

Dass diese mittlerweile auch auf Facebook und der eigenen Homepage geschaltet werden, erschließe zusätzliche Kanäle. Mehr Interessenten würden dadurch jedoch nicht vorstellig. „Eine fähige Kraft ist heutzutage bereits in irgendeinem Pflegedienst oder einer Einrichtung tätig. Insofern ist es schwer, noch richtig gute Leute auf dem Markt zu finden“, so Daniel Zschau.

Dass dabei auch ein guter Draht nach ganz oben nicht immer helfen kann, zeigt das Beispiel einer unbesetzten Pfarrstelle. Nach dem Weggang von Pfarrer Harald Pepel nach Zwickau war die Vollzeitstelle ausgeschrieben worden. Beworben, so Superintendent Andreas Beuchel, habe sich leider niemand darauf. „Wir haben zwar beruflichen Nachwuchs. Aber wie in anderen Berufsgruppen auch, haben wir damit zu kämpfen, dass die jungen Leute lieber in große Städte wie Leipzig und Dresden oder zumindest das unmittelbare Umland möchten“, erklärt Andreas Beuchel.

Nicht zuletzt deshalb verfolge der Theologe gespannt das Tun der sächsischen Landesregierung. Unter der neuen Führung von Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte sich diese ja auch für die Aufwertung der ländlichen Regionen ausgesprochen. Wenn in dieser aber der öffentliche Nahverkehr nur stiefmütterlich betrachtet und ein Pfarrehepaar plötzlich zwei Autos benötige, könne das zur Ablehnung einer etwaigen Tätigkeit auf dem Dorf führen. „Auch die Kirche trifft dieses Problem! Wir haben genug offene, gut bezahlte Stellen als Pfarrer oder Gemeindepädagoge. Aber wir bekommen einfach keine Leute!“

