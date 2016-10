Überall die gleichen Sorgen Warum der Altkreis auch im Urlaub omnipräsent ist und was die Regierung von der Gröditzer Personalpolitik lernen kann. Ein austauschbarer Rückblick.

zurück Bild 1 von 2 weiter



Hach, ist das verwirrend, liebe Leserinnen und Leser. Da habe ich mal zwei Wochen gemerkelt und fernab meiner geliebten Heimatstadt die Seele baumeln lassen – und trotzdem war alles wie zu Hause. Leerstehende Geschäfte, verrückte Rad- und Autofahrer. Und sogar Asylsuchende gab es dort. Also, ehrlich mal, überall die gleichen Themen. Warum fahren wir dann überhaupt noch in den Urlaub?

Na, gut: Das Wetter war schon deutlich entzückender. Beinahe wäre ich zu einer Eissäule erstarrt, als ich wieder in Deutschland ankam. Was sich Sonne, Wolken und Regen hier erlauben, ist echt unverschämt. Aber genug der Klagen. Der Chef stellt mir diesen Platz hier nicht zur Verfügung, um über meine persönlichen Befindlichkeiten zu sprechen. Deshalb zurück zu den großen Themen, die den Altkreis Riesa derzeit bewegen.

Auch die unterscheiden sich, welch Wunder, kaum von dem, was ich fernab des Elbestädtchens erlebte. Während ich beim Wandern massenweise Müll entdeckte, den Touristen dort offenbar verloren hatten, oder alte Waschmaschinen fand, die Einheimische beim Wäschemachen wohl aus Versehen im Wald vergessen hatten, beim Einkauf im Minimarkt jedes Mal ungefragt eine neue Plastiktüte bekam und sich die Straßenkatzen auf der Suche nach Futter um meine Beine schlängelten, beschäftigten sich auch die Riesaer mit genau diesen Themen: An der Elbe liegt zu oft und zu lange Müll herum, die lokalen Händler und Geschäfte verlangen nun fast alle eine Gebühr für diese nervigen Plastiktüten, und in Zeithain will man das Füttern von Wildtauben, verwilderte Haustauben, Nutrias, Waschbären und herrenlose Katzen nun per Polizeiverordnung verbieten.

Der Grund: Die Gemeinde will sich laut eigener Aussage mit der Verordnung eine Handhabe verschaffen, falls mal Chaos ausbricht. Ja, klar, wenn die Nutrias plötzlich ins Dorf einmarschieren, äh schwimmen, und die halbe Ortschaft so richtig auseinandernehmen, wird es der Gemeinde sicherlich helfen, die, die diesen Zustand durch verbotene Fütterungen ausgelöst haben, mit einer Geldstrafe zu belegen.

In Gröditz geht es derweil um ganz andere Probleme, noch immer sorgt die Personalpolitik für Furore. Neben dem erst kürzlich freigestellten Kämmerer ist nun noch eine neue, ziemlich holprige Personalie hinzugekommen. Das Kulturzentrum Dreiseithof hat eine neue Angestellte, die an der Organisation der 800-Jahr-Feier 2017 mitarbeitet. Klingt logisch. Einziges Manko: Einige Stadträte erfuhren nicht vom Rathaus, sondern von Gröditzer Bürgern von der neuen Mitarbeiterin. Na, da haben die Stadträte aber gestaunt.

Weil die Personalentscheidung beim Rathaus und nicht beim Stadtrat liegt, sollte dieser erst bei den Haushaltsberatungen Mitte Oktober über die Neueinstellung informiert werden. Der Bürgermeister plante vielleicht, die Sitzung dann frei nach Hans-Dietrich Genscher zu eröffnen: „Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir eine neue Mitarbeiterin eingestellt haben.“ Die Gröditzer Bürger waren da aber schneller und hatten die Information bereits weitergetragen. Eine solche Personal- und Informationspolitik ist aber ganz im Sinne des vermeintlichen Volkes. Das propagiert ja immer, dass die Politiker noch was von den Bürgern lernen könnten. In Gröditz klappt das bereits hervorragend.

Diese Woche kann wohl kaum austauschbarer werden.

zur Startseite