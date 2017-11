Überall Bruchholz Sturmtief „Herwart“ hat in allen Ecken des Zittauer Stadtwalds Schäden hinterlassen. Der Forstbetrieb räumt nun auf – und beginnt auf den Wegen.

Sturmtief „Herwart“, das Ende Oktober über Deutschland zog, hat auch im Zittauer Gebirge Spuren hinterlassen, wie hier an der Fürsten- höhe bei Oybin. Foto: Klaus Zimmermann

Als Deutschland vor knapp zwei Wochen von Sturmtief „Herwart“ heimgesucht wurde, blieb der Süden des Landkreises Görlitz von größeren Schäden weitgehend verschont. Auch in den hiesigen Wäldern hat das Sturmtief bei Weitem nicht so große Schäden angerichtet wie in anderen Regionen Sachsens, beispielsweise im Erzgebirge, wo der Staatsbetrieb Sachsenforst und das Forstministerium von fast 650 000 Kubikmetern Bruchholz ausgehen.

Aber: Für Schäden hat „Herwart“ auch in unseren Breiten gesorgt, wie die Leiterin des Forstbetriebes der Stadt Zittau, Angela Bültemeier, erklärt. „Wir haben im gesamten Stadtwald erhebliche Sturmschäden zu verzeichnen“, berichtet Angela Bültemeier. Großflächige Gebiete seien zwar nicht betroffen, doch habe der Sturm sowohl im Zittauer Gebirge, als auch im Vorland seine Spuren hinterlassen. Der Zittauer Stadtwald umfasst eine Fläche von etwa 4 300 Hektar. Hauptbestandteil ist das Zittauer Gebirge, weitere Waldteile sind das Königsholz bei Oderwitz, das Wittgendorfer Holz, der Neuschönauer Busch, die Niedere Folge sowie der südliche Teil des Neißetals. In all diesen Gebieten haben nun die Forstleute damit zu tun, die Hinterlassenschaften von „Herwart“ zu beseitigen. „Das wird uns bis ins kommende Frühjahr hinein beschäftigen“, sagt Angela Bültemeier. Dann sollte das Bruchholz aber auch aus den Wäldern verschwunden sein, sonst macht sich der Borkenkäfer darüber her. Einen solchen Befall wollen die Zittauer Forstleute aber auf jeden Fall vermeiden.

Priorität hat dabei die Beräumung der Wege und – vor der bevorstehenden Wintersaison – der Skiwanderwege. „Die Wege sollen wieder frei werden“, sagt Angela Bültemeier. Der Forstbetrieb weist aber darauf hin, dass es einige Zeit dauern werde, bis die Begehbarkeit wieder vollständig hergestellt ist.

Doch auch wenn die Aufräumarbeiten im Zittauer Stadtwald mittlerweile begonnen haben: Die Forstleute raten, auch weiterhin bei Waldbesuchen vorsichtig zu sein oder diese derzeit ganz zu unterlassen. Da etliche Bäume nur angebrochen sind oder in den Kronen anderer Bäume hängen, könne es immer noch zu unkontrollierten Abstürzen von nicht mehr standfesten Bäumen oder Baumteilen kommen, heißt es beim Zittauer Forstbetrieb.

