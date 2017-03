Über zwei Millionen für Jugendhilfe Mehr als 623 000 Euro kommen Einrichtungen aus der Region zugute. Das meiste Geld bekommt die Awo Grimma.

© Symbolfoto: dpa

Insgesamt 154 000 Euro bekommt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Grimma gGmbH in diesem Jahr an Unterstützung vom Landkreis für Projekte in der Region Döbeln. Das haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses bei ihrer vergangenen Sitzung beschlossen. Insgesamt sind Gelder in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro an Träger der Jugendhilfe vergeben worden. Unterstützt werden, neben dem Mobilen Familienkreis und verschiedenen Angebote der Awo, unter anderem die Schulsozialarbeiter an den Oberschulen in Döbeln, Leisnig sowie Roßwein, verschiedene Jugendclubs in der Region und die Treffpunkte City-Club und Northpoint in Döbeln, das Sunshine in Hartha sowie der Checkpoint in Massanei und das Jugendhaus in Roßwein.

Insgesamt sind laut Landratsamt 104 Anträge auf Förderung eingegangen. Ein Antrag ist nachträglich zurückgezogen worden. Gegenüber dem Vorjahr gab es kaum Veränderungen. Neu dabei sind in diesem Jahr die Schulsozialarbeit an der Oberschule Brand-Erbisdorf, organisiert über den Berufsausbildungs-Förderverein, sowie die Kinder- und Jugendschutzprojekte des Vereins Regenbogenbus aus Wittgensdorf bei Chemnitz. Der Verein will insbesondere an Schulen in Sachen Gewaltprävention tätig sein.

