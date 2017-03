Über vier Millionen Euro für Kitas Der Landkreis profitiert von dem Investitionsprogramm des Bundes. Vergeben wird das Geld aber erst im September.

Bis 2020 bekommt der Landkreis aus dem vierten Investitionsprogramm zum Kita-Ausbau des Bundes rund vier Millionen Euro für Kitas. Das teilte Heidi Richter, Leiterin der Abteilung Familie und Jugend am Landratsamt, mit. Für dieses Jahr stehen demnach rund 812 000 Euro zur Verfügung, für 2018 etwa 1 077 000 Euro.

Bis zur Vergabe des Geldes dauert es aber noch. „Zunächst muss die Verwaltungsvorschrift des Landes abgewartet werden, die die Förderkriterien regelt und dann erfolgen die Bedarfsmeldungen für die Bund- und Landesmittel“, sagte Kreissprecher André Kaiser. „Ziel ist es, dass wir im September im Jugendhilfeausschuss den Beschluss über eine Prioritätenliste fassen“, so Heidi Richter. Bestreben des vierten Investitionsprogrammes ist es laut Bundesregierung. 100 000 zusätzliche Plätze in Kitas, Kindergärten und bei Pflegeeltern zu finanzieren. Geld fließt dabei nicht nur in neue Krippenplätze, wie bisher, sondern in Plätze für Krippen- bis Vorschulkinder. Insgesamt sollen 1,1 Milliarde Euro zur Verfügung stehen.

Doch das Bundesprogramm ist nicht die einzige Geldquelle in Sachen Kita-Ausbau. Aus der im November 2016 beschlossenen Prioritätenliste sind laut Richter noch 78 000 Euro unverplant. Sie sind durch den Rückzug des Bedarfs von zwei Einrichtungen freigeworden. Weitere 23 000 Euro kommen zurück an den Kreis. Über die Vergabe des Geldes entscheidet der Unterausschuss. Wofür es verwendet wird, lässt das Landratsamt noch offen. „Der Beschluss wird vorbereitet“, so Kaiser.

