„Über viele Bilder wissen wir noch gar nichts“ Das Museum der Westlausitz in Kamenz schaut zur Langen Nacht der Museen einmal mehr in die Vergangenheit der Region.

Bei diesem Bild wird vermutet, dass es sich um einen Pflegebetrieb aus der Region handelt. Die Namen der auf den Fotos abgebildeten Personen sind momentan noch nicht bekannt. © Unbekannt

Liebevoll und innig umarmt die Pflegerin die völlig überraschte ältere Frau. Sie wirken vertraut, voller Freude. In ihren Händen hält sie einen großen Strauß Blumen. Hat sie vielleicht Geburtstag? Und wer ist die nette Pflegerin?

Dieses Foto und noch mehr interessante Bilder gibt es am Sonnabend im Museum der Westlausitz zu sehen. Denn dann findet die Kamenzer Nacht der Kirchen und Museen statt, an der neben anderen Einrichtungen das Museum der Westlausitz zum siebten Mal teilnimmt. Besonders an dem Programm des Museums ist an diesem Abend die Ausstellung der Fotos aus der kulturgeschichtlichen Sammlung. Viele der historischen Bilder stammen vermutlich aus den 90er-ahren, Namen, Orte, Zeitpunkte und die Geschichten dahinter sind aber oft nicht bekannt. Die Bilder stammen von verschiedenen Fotografen. Manche von ihnen kennen die Museumsmitarbeiter gut, wie den SZ-Fotografen Christian Lindner, der im Jahr 2003 gestorben ist. Andere wiederum haben noch nicht mal ihren Namen hinterlassen. Julia Baumbach, Archäologin, beschäftigt sich unter anderem mit den Bildern. „Über viele Bilder wissen wir noch gar nichts.“ Das Museum sucht deshalb jetzt die Geschichten hinter diesen historischen Fotos.

Vielleicht erkennt sich sogar der eine oder andere Besucher auf den Bildern der Ausstellung wieder. Hoffentlich kann dieser Zeitzeuge auch eine spannende, lustige oder auf jeden Fall interessante Geschichte dazu erzählen. Das wäre optimal. Das Museum wird Kärtchen bereitlegen, auf denen Informationen und Bildbeschreibungen festgehalten werden können.

Das Programm am Sonnabendabend lautet „Vergraben, vergessen und wiedergefunden - Geschichten unserer Vorfahren“. Das beinhaltet nicht nur die Ausstellung der alten Fotos, sondern auch eine Zusammenstellung von Exponaten, die die Menschen vor vielen Tausend Jahren in der Oberlausitz hinterlassen haben. Die Besucher lernen den Ablauf der Forschungsarbeiten kennen, wie die Exponate zum Beispiel gefunden, restauriert, dokumentiert und präsentiert werden.

Das Programm im Elementarium des Museums beginnt 17 Uhr und endet 23 Uhr. „Wir hoffen auf Leute, die uns vielleicht dabei helfen können, einige Bilder wiederzuerkennen“, sagt Julia Baumbach.

zur Startseite