Über Umwege zum Erlichthof Trotz der Straßenbauarbeiten an der B 115 kommen Besucher durch eine Ampelreglung zügig durch Rietschen. Der Riesenumweg muss nicht sein.

Hier wird es eng. Fahrzeugführer werden derzeit in Rietschen per Ampelreglung über diese Brücke nahe dem Gemeindeamt zum Erlichthof geführt. Foto: Jens Trenkler

Das bekräftigt auch Marion Grith vom Erlichthof. Es sei derzeit trotz Straßenbauarbeiten möglich, das touristische Ausflugsziel ohne Mühe zu erreichen. „Aus Richtung Niesky kommend ist der Hof über eine Umfahrung, aus Weißwasser kommend über die Bundesstraße selbst bis zu den bekannten Parkmöglichkeiten erreichbar.“ So wird der Anliegerverkehr derzeit per Baustellenampel auf der kleinen Verbindungsstraße zwischen Einkaufsmarkt und Tankstelle über die kleine Brücke zum Erlichthof geführt. Wie Marion Girth weiter informiert, sei dies die alleinige Möglichkeit, Personenkraftwagen über die doch kleine Brücke zum Parkplatz zu führen und den Besuchern eine alternative Zufahrt zu ermöglichen. Die in Niesky aufgestellten Hinweise, dass die Nutzung der Bundesstraße nur bis zum Bahnübergang möglich ist, sei allein notwendig, um gerade Busse und Lastwagen von der Baustelle fernzuhalten. „Zudem haben wir auf unserer Internetseite einen Hinweis zur Erreichbarkeit des Erlichthofes für Ortsfremde Gäste eingerichtet.“

Ganze 17 Jahre ist es her, dass die Ortsdurchfahrt Rietschen, die B 115, grundhaft ausgebaut worden ist. In einem ersten Bauabschnitt erfuhr die Bundesstraße im letzten Jahr bereits eine Erneuerung. Nun folgt der Abschnitt zwei. Seit dem 6. Juni herrscht zwischen Bahnübergang und der Tankstelle reges Treiben auf der Baustelle. So konnte der erste Bauabschnitt zwischen dem Bahnhof und dem Einkaufsmarkt in den vergangenen Wochen bereits fertiggestellt werden.

Im Zuge der Arbeiten erhält nicht nur die stark beanspruchte und teilweise marode Fahrbahn eine komplette Erneuerung. Auf der gesamten Länge werden drei Schichten Asphalt ab- und später wieder aufgetragen. Beidseitig werden der Pflasterrandstreifen neu eingebaut und partiell Schachtabdeckungen erneuert. Wenn alles klappt und nichts dazwischenkommt, soll der zweite Abschnitt bis zum 18. August fertig saniert sein und der Verkehr dann wieder ohne Hindernisse durch den Ort rollen. Auch wenn die Baumaßnahme auf 1 000 Meter in vier Abschnitten durchgeführt wird, bleibt die Ortsdurchfahrt in der gesamten Zeit voll gesperrt. Eine Umleitung für den Fernverkehr der Bundesstraße ist ausgewiesen.

