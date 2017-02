Über Tausend haben ihren Sportler des Jahres schon gewählt Eine Woche nach dem Start der Umfrage ist die Beteiligung hoch. Online zeigen sich auch schon die ersten Favoriten.

Bei der Sportlergala 2016 trat das Akrobatik-Team Niesky im Saal des Bürgerhauses Niesky auf. © Rolf Ullmann

Schnellstart bei unserer Abstimmung über die populärsten Sportler des Jahres 2016 in Niesky und Weißwasser. Seit dem Startschuss am 20. Januar haben sich schon über Tausend für ihre Favoriten entschieden. Während wir bei den per Tippschein abgegebenen Stimmen erst nach Einsendeschluss am 6. März auszählen, wagen wir bei den Online-Abstimmern jede Woche einen Blick auf den Zwischenstand. Nach reichlich acht Tagen zeichnen sich hier tatsächlich die ersten Favoriten ab. Allerdings verraten wir hier nur die Trends, nicht die Namen.

Bei den Mannschaften gibt es die klarste Führung – das Team hat rund die Hälfte der bisher abgegebenen Stimmen bekommen. Die anderen sieben Mannschaften liegen dafür sehr eng beieinander. Bei den Frauen sieht es derzeit nach einem Duell um den Sieg aus – zwei liegen fast gleichauf vorn, alle anderen folgen mit gehörigem Abstand. Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Männern – zwei vorne weg, wenn auch nicht so klar, die anderen aber noch gut im Rennen.

Es ist das zweite Mal, dass bei der gemeinsam von Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung veranstalteten Umfrage die Abstimmung auch online möglich ist. Vergangenes Jahr beteiligten sich auf diesem Wege etwas über Tausend Abstimmer. Das ist dieses Jahr schon jetzt übertroffen. Wichtig zu wissen: Auch online darf man nur einmal abstimmen, als Kontrolle für uns sind der Name und die Mailadresse anzugeben.

Abstimmen können Sie hier oder per Tippschein in der SZ bis zum 6. März. Geehrt werden die Sportler auf dem Sportlerball am 18. März 2016 im Bürgerhaus Niesky. Karten incl. Buffet und Rahmenprogramm kosten im Vorverkauf 22 Euro, später 25 Euro. Kartentelefon: 03581 750080 (szo)

