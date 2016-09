Über Stege durch den Wald In Altenberg wurde ein Kletterpark gebaut. Die Spezialanfertigung geht wahrscheinlich früher als geplant in Betrieb.

Sechs Wochen wurde am Kletterpark in Altenberg gebaut. Herzstück der Anlage sind diese Holzhütten, von denen es 14 gibt. Diese wurden mit ganz unterschiedlichen Stegen verbunden.

Der Monteur Marcin Motoysz hat über Wochen am Kletterpark in Altenberg gearbeitet.

Auch der Monteur Radoslaw Kus war an den Arbeiten am Kletterpark in Altenberg beteiligt.

Altenberg. Wie übergroße Vogelhäuschen hängen sie an den Bäumen. Doch der Eindruck täuscht. Bei den Holzhütten handelt es sich nicht um Schutzhütten für Riesenvögel, sondern um Elemente des Kletterparks, den die Firma Wiegand Erlebnisberge GmbH aus Rasdorf in den letzten Wochen unterhalb des Altenberger Skihangs errichten ließ. Damit will die Firma ihr Freizeitangebot in der Kurstadt erweitern, sagt Betriebsleiter Frank Mühle. „Wir haben lange nach einem Anbieter gesucht“, sagt er. Schließlich hatte die Wiegand GmbH spezielle Wünsche. Letztlich hat man mit der Firma Project Outdoor aus dem oberschlesischen Bielsko-Biala (Bielitz-Biala) den passenden Partner gefunden.

Einweihung mit Musik

Mitte August haben deren Monteure begonnen, den Kletterpark einzurichten. Vier bis fünf Mitarbeiter waren vor Ort, um die Häuschen zu bauen, aufzuhängen und die Stege zu montieren. „Jeder der 13 Stege ist einmalig“, sagt Mühle. Einmal bestehen sie aus übergroßen, hölzernen Entenfüßen, ein anderes Mal aus dem modellierten Spinnennetz. Das ist auch der Grund, weshalb der Bau so lange gedauert hat. Der Kletterpark ist keiner von der Stange, sondern eine Spezialanfertigung. „Die Monteure haben vor Ort alle Teile anpassen müssen“, sagt Mühle. In dieser Woche sind sie fertig geworden. Am Dienstag war der Tüv da, der noch einige Hinweise hatte.

Mühle hofft, dass alle Auflagen bis zum Freitag erfüllt werden können und er den Kletterpark bereits am Wochenende freigeben kann. Die offizielle Einweihung ist für den 1. Oktober geplant. Dann gibt es ein kleines Fest mit Musik.

Danach soll der Kletterpark schnell seine Fans finden. Der unterscheidet sich übrigens deutlich vom Paulsdorfer Hochseilgarten Sherwood Forest. Denn wer sich hier über die Stege und Seile hangelt, muss sich dabei absichern. Der Altenberger Park wird dagegen ein Angebot für Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren sein, und sie werden ganz allein über den 110 Meter langen Parcours laufen können. Eine Aufsicht werde es hier nicht geben. Zur Sicherheit der Kinder werden rechts und links der Stege robuste Netze gespannt, die ein Runterfallen verhindern werden. „Natürlich können auch Eltern mitlaufen, die kleinere Kinder haben“, sagt Mühle, der den Weg über die Stege schon selbst getestet hat. „Er ist so geworden, wie wir es geplant hatten.“

Die Anlage ist so konzipiert, dass sie auch ohne Personal am Eintritt auskommen soll. „Wir werden ein Drehkreuz aufstellen“, sagt Mühle. Das allein wird schon 4 000 Euro kosten. Wie viel die gesamte Anlage kosten wird, möchte der Betriebsleiter nicht verraten. Nur so viel lässt er sich entlocken: Sein Firma gibt viel Geld aus.

In Altenberg ist man erfreut, dass die Firma Wiegand weiter am Standort investiert hat. Schließlich hatte Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) vor Jahren selbst versucht, eine ähnliche Anlage zu errichten. Entstehen sollte sie in der kleinen Parkanlage am Bahnhof. Leider hat es damals nicht geklappt, weil es keine Fördermittel gab. Von daher ist es gut, dass die Firma Wiegand aktiv geworden ist und investiert hat, sagt Tourismuschef Marcel Reuter. „Der Kletterpark ist eine gute Idee, er rundet das Angebot in Altenberg ab“, sagt Reuter. Schließlich kann der Park von der ganzen Familie genutzt werden.

Die Firma Wiegand stärkt durch die neue Anlage ihre Position in Altenberg und hofft auf Synergieeffekte, da der Kletterpark in unmittelbarer Nähe zur Sommerrodelbahn und dem Abenteuerspielplatz errichtet wurde. Der Besuch des Kletterparks soll erschwinglich sein. Deshalb wird der Betriebsleiter zwei Euro pro Person verlangen.

