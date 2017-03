Über Sondermüll wird Dienstag diskutiert Es geht um die Erweiterung der Sortieranlage. Das Zwischenlager für Sondermüll wurde im vergangenen Jahr in Gröbern in Betrieb genommen.

Blick auf die Abfalldeponie Gröbern bei Meißen. © Claudia Hübschmann

Die Sitzung des Niederauer Gemeinderates, bei der es auch um die Erweiterung der Sortieranlage für Sondermüll geht, findet am Dienstag, dem 28. März, ab 18.30 Uhr im Ratszimmer der Kulturellen Begegnungsstätte in Oberau statt. In der Montagausgabe wurde versehentlich ein falscher Tag genannt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. In dem Zwischenlager für Sondermüll, das im vergangenen Jahr in Gröbern in Betrieb ging, können maximal 640 Tonnen gefährliche und nicht gefährliche Abfälle gelagert werden. Die Lagermenge bleibt auch nach den Änderungen gleich. (SZ)

zur Startseite