Über sich selbst lachen können Von Hermsdorf über Langebrück nach Ullersdorf – eine weitere Rundumschau offenbart große Karnevalsfreude.

In Langebrück geht der Karneval in seine 52. Saison. Diesmal mit Weihnachtsengeln.

Während die neue Turnhalle gebaut wird, lassen die Ullersdorfer Faschingsfreunde ihre Abschiedsgefühle etwas kabarettistisch nachklingen.

Im geschichtsträchtigen Hermsdorfer Gasthof war es Sonnabend ziemlich eng. Ein gewohntes Bild. Gleich hinter dem hohen Norden der Landeshauptstadt war die Lebensfreude der Karnevalszeit mit Händen zu greifen. „Der Saal ist voll und das Programm ist toll“, hieß es. Die Weixdorfer Karnevalisten führen ihre Narretei seit geraumen Zeiten in Hermsdorf auf. „Der WKC bucht die Reise, die Ihr sucht“, lautet das Motto der diesjährigen Saison. Und dabei wird alles aufgefahren, was bekennenden Narren Freude macht.

Karneval ist Spaß für Herz und Hirn gleichermaßen. Das lockt Besucher aus nah und fern. Das humoristische Zepter wird in diesem Jahr von Prinzessin Angelika der II. und Prinz Rainer geschwungen. Gemunkelt wird, dass bei der Anfertigung der Zepterpuppe Karnevalspräsident Thomas Wustmann und sein 3. Stellvertreter Torsten Griesbach Modell gesessen haben. Genaues weiß keiner, aber gelacht wird über den Gedanken gern. „Karneval braucht die humoristische Zuwendung all jener, die über sich selbst lachen können. Dafür ist jene Charakterstärke erforderlich, die im Hermsdorfer Saal immer wieder zu erleben ist. Garde, Elferrat, Musik und Gastronomie hier ist alles vom Feinsten. Nächster Saisonhöhepunkt ist der Weiberfasching am 23. Februar. Hier regiert das Prinzenpaar sogar bis zum 4. März. Für den Auskehrball soll es sogar noch Karten geben. Am Sonnabend war ein Programm mit vielen Lachern zu sehen.

Doch die Reise durch die närrische Nacht ging weiter: Hinter den Hügeln tauchte wenig später schon das Bürgerhaus im Dresdner Ortsteil Langebrück auf. Hier ist die Neugier ebenfalls sehr groß. Grund: Es läuft die 52. Saison. Und dieses Mal ließ sich hier der Weihnachtsmann in die Karten schauen. Der Saal war voller lustiger Leute. Für das Langebrücker Lachen hatten zahlreiche Karnevalisten all ihr Können und viel Zeit investiert, Texte geschrieben, tolle Requisiten gebaut und prächtige Kostüme geschneidert.

Nur der Weihnachtsmann kam unrasiert und in der gleichen Garderobe wie zur Weihnachtszeit. Verständlich: „Latolka zeigt Euch klipp und klar, das macht der Weihnachtsmann das ganze Jahr“, lautet das Motto der vier Veranstaltungen. Das Programm ist sehenswert! Den „Junggebliebenen“ war die erste Sonnabend Veranstaltung der Saison gewidmet. Gestern tobte dann der Kinderfasching und am kommenden Sonnabend kulminiert das närrische Geschehen gleich noch mal. Rosenmontag erreicht der Langebrücker Karneval besondere Temperaturen. Abkühlung kommt erst nach dem Aschermittwoch. Aber bis dahin ist Zeit zum närrischen Genuss.

Durch einen finsteren Wald führte die Fahrt wenig später ins Radeberger Land. Ullersdorf ist quasi in närrischer Metamorphose. Der alte Gasthof wird zur Turnhalle umgerubelt, die dann auch zum Fasching genutzt werden kann. Dieses Mal war der weitbekannte „Ullersdorfer Fasching“ in der beliebten Schmiedeschänke zu Gast. Im Programm der Saison spielten sich die Veranstalter aus hiesigem Dorfclub und Jugendklub selbst. Mit ihrem Spiel offenbarten sie ihren Gästen, welcher kreative Prozess einer Faschingssaison voraus geht. Ideen wurden zusammengetragen und auf ihren humoristischen Nährwert abgeklopft. Die „stimmungsvolle“ Zeit vor dem Baubeginn der Turnhalle kam noch mal hoch. Diese Abschiedsworte an den alten Saal waren verdient. Sie gingen an jene, die hier großartige Veranstaltungen organisiert haben. „Wir wurden nicht mit abgerissen, schaut mal hinter die Kulissen“, so das Motto. Auch hier wird die Faschingssaison erst am 4. März zu Ende gehen. Und die Saison steigt dann in der neuen Halle.

