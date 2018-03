Über neun Millionen Euro für bessere Straßen Von der Summe für den Landkreis profitiert die Stadt Niesky. Aber auch andere Vorhaben stehen jetzt auf Grün.

Die Puschkinstraße und ihre Löcher. Diese unendliche Geschichte kann jetzt ein Ende haben, denn der Freistaat finanziert den grundhaften Ausbau dieser Straße in Niesky mit rund 269 000 Euro. © André Schulze

Niesky. Nach Monaten des Vertröstens vonseiten der Stadt Niesky ist das doch mal eine gute und konkrete Nachricht: Für den grundhaften Ausbau der Puschkinstraße stehen jetzt knapp 269 000 Euro zur Verfügung. Sie kommen aus dem großen Topf des Landes Sachsen, der 87 Millionen Euro umfasst. Der Haushalt- und Finanzausschuss des Landtages hat am Mittwoch diese Summe für den Ausbau und Erhalt von Staats- und Kommunalstraßen bewilligt.

Straßenausbau in Niesky und Rietschen gesichert

Für den Landkreis Görlitz werden insgesamt rund 9,2 Millionen Euro für Maßnahmen im Straßenbau bewilligt, berichtet Landtagsabgeordneter Thomas Baum (SPD). „Davon werden für den Ausbau von Staatsstraßen 3,2 Millionen Euro und für kommunale Maßnahmen rund sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt.“ Auf Antrag können förderunschädliche Baubeginne erteilt werden. Somit ist auch für die Stadt Niesky der Weg frei, die Puschkinstraße auszubauen. Doch nicht nur für diese „Loch-an-Loch-Straße“ gibt es Geld. Gefördert wird ebenso der grundhafte Ausbau der Gersdorfstraße in Niesky. Dafür stehen rund 476 000 Euro zur Verfügung.

Für Rietschen sind knapp 255 000 Euro vorgesehen. Sie sollen für die Kreisstraße von Hammerstadt nach Rietschen verwendet werden und für die Ortsdurchfahrt in Rietschen. „Mit den zusätzlichen Geldern ist es jetzt möglich, die vorliegenden Anträge für plan- und baureife Projekte auch frühzeitig zu bewilligen. Damit sind wir im Vergleich zu früheren Jahren ein gutes Stück vorangekommen“, schätzt Thomas Braun ein. Dieser Geldsegen kommt nicht nur dem Straßenbau zugute. Für die beiden Nieskyer Bahnübergänge Muskauer Straße und Herbert-Balzer-Straße gibt es rund 892 000 Euro für ihren Ausbau.

Energiesparende Baumaßnahmen an Gymnasium und Förderschule

Keine geringe Summe fließt in die Sanierung von Schulhäusern. In der Stadt betrifft das die in Trägerschaft des Landkreises befindliche Förderschule und das Gymnasium. Für die Gutenbergschule stehen rund 204 000 Euro bereit. Sie sind vorgesehen für die energetische Sanierung des Gebäudes einschließlich Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen. Darüber hinaus soll es einen neuen Gymnastikraum sowie weitere Sozialräume geben. Das Schleiermacher-Gymnasium bekommt rund 66 000 Euro für die Sanierung der Wärmeerzeugungsanlage sowie die Wiederherstellung eines Klassenraumes. Lothar Bienst, CDU-Abgeordneter im Landtag, sagt als Bildungspolitischer Sprecher: „Die jetzt mögliche Schulhausbaumaßnahme zeigt, wie wichtig es ist, klassische Investitionen nicht zu vernachlässigen. Eine hohe Investitionsquote ist nicht nur graue Theorie, sondern Voraussetzung für schlaue Kinder.“

Links zum Thema Kommentar: Nicht alle Wünsche werden wahr

Erweiterung der Polizeischule in Rothenburg in den nächsten Jahren

Darüber hinaus kommt auch die Polizeifachhochschule in Rothenburg in den Genuss von fast 1,9 Millionen Euro. Aufgeteilt auf die Jahre 2018 bis 2020 sind die Mittel für den Ausbau des Standortes zur Ausbildung sächsischer Polizisten vorgesehen. Davon sollen neue Hörsäle, eine Kantine, Lagerräume und eine Raumschießanlage finanziert werden. Darüber hinaus sollen die Unterkunftsgebäude mit Ein-Personen-Zimmern ausgestattet werden. Für dieses Jahr sind allein 840 000 Euro für Bauvorhaben bewilligt.

Vorbereitung zum Breitbandausbau im Landkreis wird finanziert

Für den Breitbandausbau stellt das Land ebenfalls Geld zur Verfügung. Wie das Landratsamt informiert, handelt es sich bei den bewilligten Anträgen im Bereich der Digitalen Offensive um Beratungsleistungen zur technischen und juristischen Begleitung der Ausschreibung des Breitbandausbaus. Dieser soll in neun Projekten beziehungsweise Cluster im Landkreis erfolgen. Nutznießer sind dabei Gemeinden im Norden des Landkreises wie Groß Düben, Schleife und Trebendorf. Bis Ende 2020 soll der Ausbau beendet sein.

zur Startseite