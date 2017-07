Über Nacht Staatsstraße Weil es die geplante weiträumige Umleitung nicht gibt, dient eine kleine Anliegerstraße als Ersatz für die gesperrte Ortsdurchfahrt. Das sorgt für Ärger.

Die Waldteichstraße ist als Ersatz für die gesperrte Ortsdurchfahrt nicht geeignet. Geplant war das daher auch nicht. © Sven Görner Die Waldteichstraße ist als Ersatz für die gesperrte Ortsdurchfahrt nicht geeignet. Geplant war das daher auch nicht.

Der Bus kommt an der Moritzburger Straße gerade noch um die Kurve.

Lkws schaffen das nach Aussagen von Anwohnern nicht immer.

Ich fühle mich verschaukelt“, sagt ein Anwohner der Waldteichstraße in Volkersdorf, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Mir kann doch niemand erzählen, dass erst am Montag früh entschieden wurde, die große Umleitung über die S 81 vorerst nicht auszuschildern“, ergänzt er. „Die Schilder hätten da doch längst aufgestellt sein müssen.“

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte am Dienstag auf SZ-Anfrage mitgeteilt, dass am Montag eine kurzfristig anberaumte Beratung vor Ort mit dem zuständigen Verkehrsamt des Landkreises Meißen ergeben hätte, dass zunächst nur die Vollsperrung der Staatsstraße 96 und die innerörtliche Umleitung errichtet werden. Diese sollte eigentlich nur den Anliegerverkehr und die Linienbusse aufnehmen, hatte das Amt noch Ende letzter Woche mitgeteilt.

Stattdessen ist aus der beschaulichen Anliegerstraße seit Montag nun gewissermaßen über Nacht eine Staatsstraße geworden. Zwar nicht offiziell, in der Realität aber schon. Denn da die parallel verlaufende S 96 dicht ist, Autofahrer aber weder in Berbisdorf noch in Dresden darauf hingewiesen werden, rollt nun der gesamte Durchgangsverkehr dort entlang. Mit fatalen Folgen. Drei Ampeln sorgen zwar dafür, dass dabei nicht das komplette Chaos ausbricht, den Anwohnern hilft das indes nicht viel. Auch wenn es Zeiten gibt, wo bei einer Ampelphase nur eine Handvoll Autos durchfahren.

„Die Pkws sind nicht das Hauptproblem“, sagt Anwohnerin Angela Neumann, „Sorgen bereiten uns vor allem die Lkws.“ Wenn sich einer durch die schmale Waldteichstraße schiebt, wird es eng. Denn an einigen Stellen ist diese kaum vier Meter breit. Fußgänger halten da lieber rechtzeitig nach einer sicheren Einfahrt Ausschau. Normalerweise fährt hier höchstens mal das Müllauto durch. Doch seit Montag wurden sogar schon 40-Tonner gesichtet, weiß André Kunath. „Die kommen dann an der Moritzburger Straße kaum um die Kurve“, ergänzt er. Er habe sogar schon Fahrzeuge mit Anhänger gesehen, die rangieren mussten, um weiter zu kommen. Reifenspuren nur wenige Zentimeter neben dem dortigen Strommast belegen, wie eng es dort zugeht. „Lange hält die Straße diese Belastung nicht aus.“

Diese Sorge teilt André Kunath nicht nur mit anderen Anwohnern, sondern auch mit der Radeburger Stadtverwaltung. „Was bringt es, wenn in zwei Jahren die Staatsstraße neu gemacht ist und wir dann auf unsere Kosten die Waldteichstraße sanieren müssen“, sagt Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos). Und noch etwas treibt André Kunath um: „Viele Häuser stehen kaum zwei Meter von der Straße entfernt. Wer kommt dafür auf, wenn durch die Erschütterungen Schäden entstehen?“

Er hat daher versucht, in den vergangenen Tagen Antworten zu bekommen, warum die überörtliche Umleitung nicht ausgeschildert wurde und wann das passieren soll. „Keiner will dafür zuständig sein. Man wird von einem zum anderen geschickt“, so seine Erfahrung. Im Verkehrsamt des Landkreises habe er zur Antwort bekommen, er wisse wohl nicht, wie teuer es sei, solch eine Umleitung auszuweisen.

Ob die Kosten der Grund sind, sei dahingestellt. Fakt ist, dass für den jetzt gestarteten und bis März 2018 geplanten 1. Bauabschnitt des Ausbaus der Staatsstraße 1,7 Millionen Euro veranschlagt worden waren. Vergeben wurden die Arbeiten jetzt für 2,6 Millionen. Als Grund nennt das Lasuv die sehr gute Baukonjunktur. Für das komplette Vorhaben, das bis 2019 abgeschlossen werden soll, waren im April noch Kosten von 2,9 Millionen Euro genannten worden.

Auf eine erneute Anfrage der SZ teilte das Lasuv gestern Nachmittag mit: „Die zuständige Verkehrsbehörde hat entschieden, an den überörtlichen relevanten Netzknoten Hinweistafeln auf die Vollsperrung der S 96 anzuordnen und so den Ort vom Verkehr zu entlasten. Dies wird in der kommenden Woche erfolgen.“

