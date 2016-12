Bilder des Jahres 2016 Über jedes Bacherl geht a Brückerl Seit anderthalb Jahren kein Durchkommen in Marbach: Und das bleibt so bis April.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die letzte Brückenbaustelle in Marbach liegt in der Dorfmitte. Dort wo die alte Brücke stand, klappt ein riesiger Krater, das Bachwasser läuft durch ein riesiges Rohr, damit die Bauarbeiter die Fundamente für die neue Brücke setzen können. © Dietmar Thomas Die letzte Brückenbaustelle in Marbach liegt in der Dorfmitte. Dort wo die alte Brücke stand, klappt ein riesiger Krater, das Bachwasser läuft durch ein riesiges Rohr, damit die Bauarbeiter die Fundamente für die neue Brücke setzen können.

Über jedes Bacherl geht a Brückerl, Du musst nur a bisserl schau’n“, sang einst Stefanie Hertel. Marbach hat mindestens 14 größere Brücken – zählt man alle kleinen, die zu Privatgrundstücken führen, mit, sogar fast 50. „Jedes Bacherl hat a Brückerl auch im Leb’n, Und manchmal muss ma halt an kleinen Umweg geh’n“, trällert die Hertel weiter. Für die Marbacher steckt viel Wahrheit in diesem Volkslied. Seit etwa anderthalb Jahren nehmen sie Umwege in Kauf. So lange steht das Sackgassenschild schon am Ortseingang und Ortsfremde fragen sich, was denn hier so lange dauert.

Es sind vier Brücken, die der Landkreis bauen lässt. Dadurch, dass alle Projekte von einem Unternehmen realisiert werden, mussten zwischendurch keine Ausschreibungen erfolgen. Das sollte Zeit sparen. So der Plan. Aber weil es bei Baustelle 1 zu Verzögerungen kam, stockte auch der restliche Bauplan. Unterdessen sind drei Brücken wieder befahrbar, im Frühjahr soll dann auch die letzte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Derzeit klafft ein riesiger Krater dort, wo einst die Straße war. Der Bach fließt durch ein Rohr, damit die Bauarbeiter am Fundament für die neue Brücke bauen können. Die war laut Landratsamt, wie auch die drei anderen, durch das Hochwasser 2013 so erheblich beschädigt, dass ein Neubau erforderlich wurde. Zum Glück gab es dafür 100 Prozent Fördermittel. Insgesamt kosten die vier neuen Brücken rund 1,5 Millionen Euro. Plus die Mehrkosten, die durch den Pfusch an der untersten Brücke am Rosental entstanden sind.

Dort tauchten plötzlich Hohlräume auf. Zwischen Widerlager und Überbau des Bauwerkes entstand aufgrund von Verunreinigungen eine Fuge, die bei einem Neubau einer Brücke so nicht sein darf. Kurz vor der Fertigstellung wurden die Arbeiten gestoppt. Wochenlang ging es nicht weiter. Es kamen Gutachter, die ein Sanierungskonzept erarbeiteten. Unterdessen wurde die Brücke etwas oberhalb fertig.

Ende Oktober begann die Sanierung des Neubaus mit dem Versprechen, dass die Marbacher noch in diesem Jahr über die Brücke fahren dürfen. Das konnte tatsächlich eingehalten werden. Allerdings sind laut Landratsamt noch Restarbeiten nötig. Das Bauwerk werde im kommenden Jahr komplettiert. Zuvor hatte die Baufirma, die den Auftrag für alle vier Brücken erhalten hatte, das gesamte Personal getauscht. Und sie muss auch die Mehrkosten tragen, die durch die Sanierung entstanden sind. Freie Fahrt haben die Dorfbewohner aber erst im Frühjahr. „So die Witterung es zulässt, ist die Fertigstellung der im Bau befindlichen Brücke für April 2017 vorgesehen“, teilt das Landratsamt mit.

