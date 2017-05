Über Hundert am Tunneleingang zu schnell Am schnellsten fuhr ein Audi mit 154 km/h in den Autobahntunnel. Das wird teuer.

Tunneleingang an der Westseite der Königshainer Berge - hier wurde geblitzt, hier musste auch kurz gesperrt werden. © André Schulze

Tunnel Königshainer Berge. In der Nacht zu Mittwoch nahm der Verkehrsüberwachungsdienst der Autobahnpolizei das Verhalten der Verkehrsteilnehmer am Tunnel Königshainer Berge genauer unter die Lupe. An der Einfahrt zum Tunnel gilt in beide Richtungen ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern.

Zwischen 20:30 Uhr und 2:30 Uhr kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit der in Richtung Görlitz Fahrenden. Von 2076 gemessenen Kraftfahrern waren 101 zu schnell. In 73 Fällen blieb es bei einer Verwarnung. 28 Fahrzeugführer müssen sich auf einen Bußgeldbescheid einstellen.

Einer von ihnen hatte es offenbar besonders eilig. Der Fahrer eines Audi war mit 154 Stundenkilometern fast doppelt so schnell, wie erlaubt. Auf ihn wird nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zukommen.

Kurz zuvor am Dienstagabend gegen 19 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger einen größeren Gegenstand am Ausgang des Tunnels Königshainer Berge in Richtung Dresden auf der linken Fahrspur der A 4. Das meldete er der Polizei, die sofort die Sperrung der Überholspur veranlasste.

Eine Streife der Autobahnpolizei war kurze Zeit später vor Ort und entfernte die Karkasse eines Lkw-Reifens von der Fahrbahn. Zu einem Unfall kam es dank des besonnenen Verhaltens des Bürgers nicht. (szo)

zur Startseite