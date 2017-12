Über Heimat mitreden Mit dem Deutschlandfunk ist das am Mittwoch für alle möglich. In Pirna sogar hautnah.

Pirna. Der Deutschlandfunk sendet am 20. Dezember, zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, in seiner Reihe „Länderzeit“ live aus Pirna zum Thema Heimat. Diskussionsgäste in der Stadtbibliothek sind Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Karin Berndt, Oberbürgermeisterin von Seifhennersdorf, Werner Patzelt, Politik-Professor an der TU Dresden, Friedemann Brause, Referent bei der Aktion Zivilcourage Pirna, Bastian Brandau, Landeskorrespondent des Deutschlandfunks, und René Misterek, Leiter des Stadtmuseums Pirna. Wie der Sender mitteilt, können Interessierte telefonisch oder via E-Mail mitdiskutieren. Einige Zuhörerplätze gibt es auch direkt am Ort der Livesendung in der Pirnaer Stadtbibliothek, Dohnaische Straße 76. Wer es versuchen möchte, sollte ab 9.30 Uhr da sein. (SZ)

Mitdiskutieren kann man unter Telefon 00800 4464 4464 oder per E-Mail

