Über gefährliche Häftlinge Thomas Galli sorgte schon mit seinem Debüt für Aufsehen. Nun erscheint das zweite Buch des ehemaligen JVA-Leiters.

Thomas Galli ist Rechtsanwalt und arbeitete mehr als fünfzehn Jahre im Strafvollzug. Seit 2013 leitete er die JVA Zeithain. © SZ-Archiv/Schröter

Neun Geschichten. Neun Schicksale. Neun Täter und Opfer. Thomas Galli stellt in seinem neuen Buch reale Einzelschicksale von Straftätern in den Mittelpunkt, bei denen nach schweren Taten und langer Haftstrafe über eine Sicherungsverwahrung entschieden werden muss. Wer entscheidet, ob ein Gefangener gefährlich ist, fragt sich dabei der ehemalige Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain (JVA): „Wie versucht der Staat festzustellen, ob jemand gefährlich ist, was passiert dann zum Beispiel mit Sicherungsverwahrten und so weiter. Auch das wird kein Fachbuch, sondern soll anhand von interessanten und spannenden Einzelfällen eine breite Leserschaft ansprechen.“

Nachdem schon das erste Buch von Thomas Galli, „Die Schwere der Schuld“, deutschlandweit für Aufsehen sorgte und eine Debatte über den Sinn von Gefängnissen entfachte, will Galli nun mit seinem zweiten Werk die Diskussion über einen menschenwürdigen Strafvollzug aufrechterhalten.

Der 43-Jährige hatte seinen Job in der sächsischen Justiz im vergangenen Jahr hingeschmissen, weil seine Überzeugungen sich auf Dauer nicht mit der Tätigkeit eines Gefängnisdirektors vereinbaren ließen. Aktuell ist er als Autor und als Anwalt in seiner Augsburger Kanzlei unter anderem für Asyl- und Strafrecht tätig. (SZ/ste)

Das Buch „Die Gefährlichkeit des Täters“ erscheint am 13. Februar im Verlag Neues Berlin. Das Taschenbuch kostet 12,99 Euro.

