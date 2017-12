Über Gebühr erleichtert Cunnersdorf zahlt rückwirkend weniger für das Abwasser. Für die anderen Ortsteile wurde noch einmal neu gerechnet.

© dpa

Gohrisch. Klatschen. So reagierten die meisten anwesenden Bürger in der Gohrischer Gemeinderatssitzung, nachdem dort die neu kalkulierten Abwassergebühren am Dienstag mehrheitlich beschlossen wurden. Auch Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) war sichtlich erleichtert, dass das nun endlich vom Tisch ist. „Wir haben etwas geschafft, was ich nicht mehr für möglich hielt“, sagte er. Und spielte damit auf die seit Jahren währenden Bemühungen an, die exorbitanten Gebühren im Ortsteil Cunnersdorf zu senken.

Für Cunnersdorf waren in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen und der Einwohnerversammlung 3,80 Euro pro Kubikmeter Abwasser veranschlagt worden. Für Papstdorf und Kleinhennersdorf sollten 4,96 Euro pro Kubikmeter festgelegt werden, 31 Cent mehr als zuvor. Für diese Erhöhung, die mit einem Minus aus den vergangenen Jahren erklärt worden war, hatte es viel Kritik von den Einwohnern gegeben. Sie fühlten sich über den Tisch gezogen – auch wenn die jährliche Grundgebühr für die drei Ortsteile auf 20 Euro sinken sollte. Für sie wäre es letztlich teurer geworden.

Beschlossen wurden für Kleinhennersdorf und Papstdorf dann doch niedrigere Gebühren als gedacht – ohne darüber ein Wort im Gemeinderat zu verlieren. Für die Einwohner der beiden Ortsteile ändere sich nun wenig, erklärte Gemeinderat Dieter Gemser (CDU). Denn die neue Gebühr liege mit 4,70 Euro pro Kubikmeter nur fünf Cent über dem derzeitigen Preis, wurde quasi gerundet. Die bisherige Grundgebühr von 44 Euro werde beibehalten – anders als zuvor angekündigt.

Warum nun doch anders? Die Kritik sei sehr groß gewesen. Daher wurde noch einmal gerechnet, so Gemser. Da die von beiden Ortsteilen anfallende Klärschlammmenge in den letzten Jahren zurückgegangen ist, könne die Gebühr nun doch geringer ausfallen, sagte er.

Für die Cunnersdorfer wurden die angekündigten 3,80 Euro sowie die geringere Grundgebühr rückwirkend zum 1. Januar 2017 beschlossen. So wie es der Gemeinderat im Dezember 2016 mit der Prüfung der Kalkulation durch ein unabhängiges Prüfinstitut beschlossen hatte. Die anderen Ortsteile zahlen erst ab dem 1. Februar 2018 die neuen Gebühren.

Ganz ohne Bedenken wurden die Beschlüsse nicht durch den Rat gewunken. Es sei fraglich, ob die Gebühren tatsächlich kostendeckend berechnet wurden, hieß es beispielsweise. Das werde man feststellen, erklärte Gemser. Sowieso, und das wurde auch im Gemeinderat deutlich, kann die Kalkulation jederzeit abgebrochen werden, sollten sich Änderungen ergeben.

Auch ein Haushaltsdefizit der Gemeinde von etwa 13 000 Euro, welches durch die niedrigeren Gebühren entstehen soll, wurde angesprochen. Enrico Blechschmidt (Freie Wähler) hatte davon auf Nachfrage bei der Kämmerei erfahren. Sonst schien davon jedoch niemand gewusst zu haben. Und die meisten anderen Räte wollten sich davon bei der Entscheidung auch nicht beirren lassen. Schließlich wisse die Kämmerei bestimmt nicht erst seit gestern davon, sagte Gemser. Wie sie darauf komme, wisse er auch nicht.

zur Startseite