Über fünf Millionen haben Wolfsland geschaut Der zweite Teil der „Wolfsland“-Reihe aus Görlitz hat am Donnerstagabend das Quotenrennen gewonnen. Das liegt vor allem am jungen Publikum.

Johannes Zirner in der Rolle des Björn Delbrück (l-r), Yvonne Catterfeld in der Rolle der Kommissarin Viola Delbrück und Götz Schubert in der Rolle des Kommissars Burkhard «Butsch» Schulz von der Kripo Görlitz: Sie haben die Zuschauer mit „Wolfsland - Tief im Wald“ am Donnerstagabend begeistert. © dpa

Görlitz. Der Krimi aus Görlitz hat zur Prime-Time am Donnerstagabend die beste Quote im deutschen Fernsehen erzielt. Das geht aus einem Bericht des Portals Quotenmeter hervor, das titelt: „Catterfeld-Krimi rockt die Jungen und besiegt ,Die Bergretter‘“. Das lag natürlich nicht nur an Yvonne Catterfeld, sondern am gesamten Cast, allen voran dem männlichen Hauptdarsteller und Catterfelds Ermittler-Kollegen Götz Schubert.

„Wolfsland – Tief im Wald“ habe demnach deutlich mehr Zuschauer erreicht als der erste Teil. Um 900 000 sei diese Zahl im Vergleich zur Vorwoche gestiegen und habe dadurch die 5-Millionen-Marke geknackt.

Der ARD bescherte der Krimi demnach 16 Prozent Marktanteil und gewann das Rennen bei den Sendungen ab 20.15 Uhr vor „Wer wird Millionär“ (RTL) und „Die Bergretter“ (ZDF). Das habe unter anderem an dem größeren Anteil junger Zuschauer gelegen. Ob es weitere Abenteuer aus dem „Wolfsland“ geben und eine „richtige“ Serie daraus wird, will die ARD bald entscheiden. (szo/dab)

