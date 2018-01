Über eine Million Euro für Reinigung Die Aufträge an Firmen aus Dresden und Halle sind vergeben. Standorte der betreffenden Gebäude sind Mittweida und Burgstädt.

Region Döbeln. Ab diesem Jahr übernehmen Firmen aus Dresden und Halle die Reinigung von Gebäuden des Landratsamtes Mittelsachsen. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik haben im vergangenen Jahr entsprechende Aufträge in Höhe von rund 670 000 Euro vergeben. Konkret geht es um die Leistungen am Verwaltungsstandort in Mittweida, die bis 2021 von einer Firma aus Dresden übernommen, sowie die Reinigung des Gymnasiums und des Beruflichen Schulzentrums in Burgstädt, die zukünftig von einem Hallenser Unternehmen durchgeführt werden.

Vergeben worden sind auch entsprechende Aufträge für das Fachschulzentrum Zug und das Förderschulzentrum Clemens-Winkler in Brand-Erbisdorf sowie die Fensterreinigung in allen genannten Objekten. Die Ausgaben dafür liegen jedoch unter der Grenze, über die der Ausschuss entscheiden muss. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Reinigung in den Gebäuden auf geschätzt über eine Million Euro. Kreisrat Sebastian Tröbs (Bündnis 90/Grüne) erkundigte sich vor der Auftragsvergabe nach der Entlohnung der Mitarbeiter der Reinigungsfirmen. Dass diese Tariflohn erhielten, sei Bestandteil der Ausschreibung gewesen, informierte Landrat Matthias Damm (CDU). (DA/mf)

