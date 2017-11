Über Döbeln in die Nationalmannschaft Der Finne Joona Eemeli Rihkola spielt für ein Jahr in Döbeln Floorball. Doch er will höher hinaus.

Joona Rihkola ist der erste finnische Spieler, der für den UHC Döbeln 06 spielt. © Frank Korn

Die Verständigung klappt vorwiegend auf Englisch, doch ein paar deutsche Worte kann Joona Eemeli Rihkola schon. Der Finne verstärkt seit Kurzem den Zweitligisten UHC Döbeln 06 (DA berichtete).

Joona Rihkola ist 19 Jahre alt. In Finnland hat er bei Ilves Tampere gespielt. Die Eishockeyspieler dieses Vereins haben 16 Mal den finnischen Meistertitel geholt. Die Abteilung Floorball gibt es seit 1995. Doch wie kommt ein Finne ausgerechnet nach Döbeln? „Mein Trainer vermittelt Spieler nach Deutschland und in die Schweiz. Er fragte mich, ob ich ein einem anderen Land spielen will. Ich sagte zu und er schickte meine Floorball-Visitenkarte an verschiedene Vereine“, erklärt Rihkola. Der Trainer habe ihm verschiedene Vorschläge unterbreitet, wo er hingehen könne. „Ich schaute mir die Statistiken der vergangenen Spieljahre an und suchte mir Döbeln aus“, so Joona Rihkola. Er nahm am Trainingslager in der Saisonvorbereitung teil. „Die Mitspieler nahmen mich hervorragend auf“, so der 19-Jährige. Besonders von der Trainingsarbeit, die Ines Augustin-Scheer leistet, zeigte er sich angetan. „Sie macht das richtig professionell“, lobt er.

Ziel Nationalspieler

Die Döbelner vermittelten dem Neuzugang eine Wohnung und auch eine Arbeit in einer Firma, die Briefkästen herstellt. Er habe die Umgebung schon ein wenig erkundet, sagt Joona. „Ich habe von Deutschland bisher immer nur Gutes gehört, es ist die größte Industrienation in Europa und das ist faszinierend. Vor dem Trainingslager war ich noch nie in Deutschland und Döbeln ist eine sehr schöne Kleinstadt”, so der Döbelner Neuzugang. Der Finne muss für sein Examen an der Highschool noch neun Kurse absolvieren. Das lässt sich aber problemlos über das Internet bewältigen. So sei es kein Problem, dass er in Döbeln Floorball spielt. Er wolle nun schnell Deutsch lernen, um mit jedem im Team reden zu können.

In Finnland hat Joona zunächst 13 Jahre lang Fußball gespielt. Vor zwei Jahren hat er aber damit aufgehört und sich ganz dem Floorball zugewandt, das er seit fünf Jahren spielt. Floorball liegt ihm mehr und in diesem Sport sieht er auch die größeren Karrierechancen. Nach seiner Rückkehr nach Finnland muss er zunächst den Grundwehrdienst in der finnischen Armee leisten. Danach will er zunächst in der zweiten, aber später auch in der ersten finnischen Liga Fuß fassen. „Mein Ziel ist es, Nationalspieler zu werden“, sagt Joona Rihkola selbstbewusst.

Vorteile für beide Seiten

Dieses Selbstbewusstsein kommt auch bei der Frage zutage, wie er denn der Döbelner Mannschaft helfen können. „Ich kann Geschwindigkeit ins Spiel bringen“, so der Finne. Er bevorzuge als Verteidiger ein kraftvolles Spiel und wolle zudem auch als Torschütze in Erscheinung treten. Zehn Tore hat er sich für diese Saison vorgenommen. Im ersten Spiel gegen Ingolstadt hat das noch nicht geklappt, doch er hofft darauf, dass sich das bald ändert. Grund für die deutliche Niederlage in seinem ersten Spiel für Döbeln war aus seiner Sicht das schwache erste Drittel. „Das haben wir regelrecht verschlafen“, schätzt er ein.

Bei seinen Döbelner Mitspielern ist der Finne eine willkommene Verstärkung. Spielertrainer Maximilian Thomas sagt: „Ich finde es gut, dass er diesen Schritt gewagt hat und uns in dieser Saison verstärkt. Joona passt sehr gut in die Mannschaft.” Der Finne sei ruhig und sicher am Ball. Er könne aber auch offensiv sehr gut agieren, so Thomas. „Ich freue mich sehr, dass es uns geglückt ist, Joona für die laufende Saison nach Deutschland zu holen. Der finnische Allrounder wird unseren Kader in der Breite unterstützen und sicher auch ganz neue Inputs ins Team bringen”, so Vereinspräsident Frank Weinberg über die Verpflichtung. Die Döbelner hatten in Finnland eigentlich einen Trainer für ihre Bundesliga-Mannschaft ausfindig machen wollen. Das funktionierte letztendlich nicht, doch auf diesem Weg kam die Verbindung zu Joona Rihkola zustande. Mittlerweile habe sich der finnische Neuzugang gut eingelebt, sagt Frank Weinberg. „Er bringt auch die eine oder andere Idee ins Training ein“, so der Vereinspräsident. Der Verpflichtung des Finnen bringe für beide Seiten Vorteile. Er sei für die Mannschaft und den Verein ein belebendes Element und könne selbst aber auch wertvolle Erfahrungen sammeln, so Weinberg.

