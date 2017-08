Über diese Hängebrücke musst du schwanken Die Schuberts aus Bad Gottleuba nutzten die Elternzeit für eine Familienreise. Das Resümee gibt’s bald auch als Film.

Gabriele und Michael Schubert mit ihren Kindern Alina, Maralie und Baby Jasmin auf einer von sechs Hängebrücken, die sie in Costa Rica überquerten. © privat

Alina hat ihren Schulfreunden von einer besonderen Ferienreise erzählen können. Sechs Wochen war sie mit ihren Eltern und den beiden Schwestern in Costa Rica. Die Familie nutzte dafür die Elternzeit von Vater Michael. Er und seine Frau Gabriele sind Filmer, nutzten die Familienreise auch für ein filmisches Projekt. Alina weiß gar nicht, womit sie beginnen soll.

Mit den Hängebrücken zum Beispiel, sechs Stück auf drei Kilometern. Alina und ihre Schwester Maralie waren gespannt, wie sehr sie schwanken. Am Eingang des Mistico Arenal Hanging Bridges Park bekamen sie eine Karte in die Hand, anhand derer sie den Weg zu und über die Brücken verfolgen konnten. Und auch auf dem Weg gab es schon einiges zu entdecken: tropische Gewächse, frisch geschlüpfte Vogelbabys, das erste Erdbeerfröschchen und – nicht zu übersehen – die geliebten Affen, die die Familie auf der ganzen Reise begleiteten. Diesmal waren es die Spinnenaffen, die sich mit riesen Sprüngen und großer Geschwindigkeit bewegen. Dann stehen die Schuberts vor der ersten Hängebrücke. „Die ist aber ewig!“, ruft Alina. Die Brücke überspannt ein Seitental, unten rauscht ein kleiner Bach. Noch etwas vorsichtig machen Alina und Maralie die ersten Schritte über die „ewig lange“ Brücke. Bald machen sie sich einen Spaß aus dem Schwanken: „Wann kommt die nächste?“ Nach der Schlange, dem Ameisenbär und zwei weiteren Erdbeerfröschchen. Baby Jasmin bekommt von alldem nichts mit. Sie schläft in Mutters Tragehilfe. Erst auf der letzten Brücke – rechtzeitig zum Foto – ist sie wach. Für die aus Bad Gottleuba stammende Familie ist das eines von vielen Abenteuern in den vergangenen sechs Wochen.

Viel haben Gabriele und Michael gefilmt. Im Herbst wollen sie ihren Film über fertigstellen. Als Bericht, Empfehlung, Entdeckung. Ihr Fazit ist klar: „Es war eine sehr schöne Zeit für uns, sehr abwechslungsreich, sehr interessant, sehr kinderfreundlich.“ Natürlich war das Reisetempo mit Kindern langsamer, und es wurde immer mal wieder ein Ruhetag eingelegt. „Grundsätzlich ist Costa Rica als Reiseland mit kleinen Kindern sehr zu empfehlen.“ Es müssen ja nicht unbedingt sechs Wochen sein. Für Familie Schubert war die Elternzeit eine Chance, die sie nutzten. So wie schon als Alina ein Baby war. Damals ging es in eine andere Gegend Amerikas. Daran kann sich Alina nicht erinnern. Von Costa Rica aber kann sie gar nicht genug erzählen.

