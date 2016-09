Über den Wolken Am Wochenende werden „25 Jahre zivile Nutzung des Flugplatzes“ in Kamenz gefeiert. Sonnabend öffnen sich alle Türen.

25 Jahre zivile Nutzung des Kamenzer Flugplatzes – das wird am Wochenende gebührend gefeiert. © privat

Kamenz ist Fliegerstadt. Das wird der Besucher am Wochenende wieder verstärkt zu spüren bekommen. Denn es gilt, ganze 25 Jahre zivile Nutzung des Flugplatzes gebührend zu feiern.

Am 2. August 1991 wurde nämlich die Zulassung für den Verkehrslandeplatz Kamenz erteilt, damals für eine Beton- und eine Gras-Start- und Landebahn von je 1100 Metern Länge. Am 6. September 1991, pünktlich um 8 Uhr erfolgte die offizielle Eröffnung durch den damaligen Bürgermeister Lothar Kunze. Am gleichen Tag war Kamenz auch Etappenziel für den damals 80. Deutschlandflug mit dem prominenten Gast der JU 52. Dabei fliegen rund 100 Flugzeuge mehrere Etappen durch ganz Deutschland. Relativ schnell siedelten sich verschiedene Luftfahrtunternehmen in Kamenz an. Bis heute arbeiten mehr als zehn Firmen mit über 80 Arbeitsplätzen am Flugplatz Kamenz.

Jährlich 17 000 Flugbewegungen

Nach seiner militärischen Nutzung von 1918 bis 1991 nutzen seit 25 Jahren Flugzeuge jeglicher Art den Flugplatz also für gewerblichen und nichtgewerblichen Flugverkehr. Starts und Landungen von ein- und mehrmotorigen Flugzeugen, Segelflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Hubschraubern, Gleitschirmfliegern und Ballonen werden vom Tower überwacht. Das sind jährlich über 17000 Flugbewegungen mit rund 2 700 beförderten Passagieren.

Außerdem gibt es eine Flugzeugwerft, einen Ultraleichtflugzeugbauer, Flugschulen, Luftfahrtbetriebe, ein Restaurant und verschiedene Vereine vor Ort, die den Flugplatz beleben. Sie alle machen ihn zu einem der attraktivsten und verkehrsreichsten Flugplätze in Sachsen mit sehr gutem Ruf in Deutschland und in den europäischen Nachbarländern. Eigentümer ist aktuell die Flugplatz Kamenz GmbH, in welcher die Stadt Kamenz und der Landkreis Bautzen zusammenarbeiten. Diese war auch bis Ende 2004 Betreiber.

Seit 2005 hatte der Fliegerclub Kamenz die Betreibung erfolgreich fortgeführt und die gewerbliche und fliegerische Entwicklung am Flugplatz vorangetrieben. Am 23. und 24. September finden nun zur Ehrung des Jubiläums „25 Jahre zivile Nutzung Flugplatz Kamenz“ eine Festveranstaltung sowie ein Tag der offenen Tür statt. Am Freitag sind ab 17.30 Uhr die offiziellen Vertreter geladen und ab 19.30 Uhr findet der öffentliche Vortrag von Jürgen Vogt statt zum Thema „MiG29 in Deutschland und USA nach 1990“ in der Halle vom Flugsportzentrum Bautzen statt. Interessierte sind dazu eingeladen.

Am Sonnabend läuft von 10 bis 17 Uhr der Tag der offenen Tür. Hier kann man einen Blick in die Flugzeugwerft, die Flugschule und den Tower werfen. Mitarbeiter beantworten Fragen rund um die Fliegerei. Die Kamenzer Modellflieger zeigen schöne Modelle und wer gern einmal in einem Segel- oder Motorflugzeug Platz nehmen möchte oder sogar abheben, hat natürlich auch die Möglichkeit dazu.

