Über den Gleisen wird investiert Die Brücke zwischen Schiller- und Rathenaustraße ist in die Jahre gekommen. Die Stadt nimmt jetzt Geld in die Hand, bevor Schlimmeres passiert.

Der berühmte und vor allem berüchtigte Zahn der Zeit hat in den vergangenen Jahren eifrig an der Eisenbahnbrücke im Herzen Radebergs genagt. Noch besteht zwar keine Gefahr für die Brücke, aber dennoch wird die Stadt nun Geld in die Hand nehmen, um den Bau gründlich zu sanieren. © Thorsten Eckert

Sicher, auf den ersten Blick gibt es schlimmere Stellen in Radeberg – aber wer nicht im Auto, sondern als Fußgänger oder Radfahrer auf der Eisenbahnbrücke zwischen Schillerstraße und Rathenaustraße unterwegs ist, dem ist es längst aufgefallen: Löcher in den Fußwegen und bröckelnde Bordsteine zum Beispiel. „Wir müssen hier wirklich etwas tun“, machte auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) vergangene Woche im Stadtrat deutlich, dass die Brücke tatsächlich in die Jahre gekommen ist und investiert werden muss, bevor es gefährlich wird. Und somit sind im vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt immerhin rund 20 Millionen Euro vorgesehen, die Radeberg in Neubauprojekte, aber auch in die Instandhaltung von Vorhandenem stecken will. Runde 300 000 Euro davon werden dabei in die Sanierung der Brückenkonstruktion fließen. Konkrete Bautermine gibt es aber noch nicht. (SZ/JF)

