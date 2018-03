Über den Fluss und darüber hinaus Fünf zeitgenössische polnische Künstlerinnen stellen seit Sonnabend in Bad Muskau aus.

Im zweiten Obergeschoss des Neuen Schlosses reizen diese Skulpturen zur gedanklichen Auseinandersetzung mit ihnen. © Rolf Ullmann

Der Festsaal im Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau platzte am Sonnabendnachmittag erneut fast aus allen Nähten. Neben den voll besetzten Stuhlreihen fanden die Gäste auch rund um die aufgestellten Stehtische ihren Platz. Ihr Interesse galt an diesem Nachmittag der Vernissage zur Eröffnung der Kunstausstellung „Beyond The River“. Fünf junge zeitgenössische polnische Künstlerinnen näherten sich in unterschiedlicher Art und Weise dem Muskauer Park, der sich auf beiden Ufern des Flusses ausbreitet, künstlerisch an. Mit ihren Werken, die in den nächsten Wochen und Monaten im zweiten Obergeschoss des Neuen Schlosses sowie im Kavaliershaus zur Auseinandersetzung mit ihnen einladen, fügen sie ein weiteres Mosaik in das reiche kulturelle Leben im Weltkulturerbe ein. Cord Panning, der Geschäftsführer der Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau führte in seinen Begrüßungsworten aus, „dass sich Bad Muskau zu einem leuchtenden Beispiel für die deutsch-polnische Zusammenarbeit beiderseits der Neiße entwickelt hat.“ Die Wahl des Titels für die Ausstellung bekräftigt dieses Anliegen. Denn „Beyond The River“ lässt sich mit „über den Fluss oder darüber hinaus über den Fluss“ am besten übersetzen. In seiner Ansprache würdigte Michael Kretschmer, der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, dass hier in Bad Muskau mit dem Fürst-Pückler-Park durch große Investitionen ein Ort geschaffen wurde, der Begeisterung für die Kunst auslöst und den es gilt, auf vielfältige Weise dafür zu nutzen. Hier bieten sich die Chancen für die Künstler, sich einer breiten Öffentlichkeit mit ihren Werken zu stellen. Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit mit den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden konzipiert und schließlich erfolgreich realisiert.

