Über 800 Fälle von Influenza Die Grippewelle hält in Mittelsachsen weiter an

Symbolfoto © dpa

Mittelsachsen. Die Grippewelle hält weiter an. „Für die sechste Kalenderwoche liegen dem Gesundheitsamt Mittelsachsen 351 labordiagnostische Nachweise vor“, teilte Kreissprecherin Cornelia Kluge mit. 333 Patienten hätten sich mit dem Virustyp B angesteckt, gegen den der Dreifach-Impfstoff, für den die Krankenkassen die Kosten übernehmen, keinen 100-prozentigen Schutz bietet. Bei 18 Mittelsachsen sei der Typ A festgestellt worden, so Cornelia Kluge. Damit sind in dieser Grippesaison, die schon Ende des vergangenen Jahres begann, bereits 817 Männer und Frauen erkrankt.

Die Zahl liegt etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Zum selben Zeitpunkt wurden 2017 mehr als 900 Betroffene registriert. Die Virusgrippesaison im vergangenen Jahr hatte Dr. Annelie Jordan, Amtsärztin im Gesundheitsamt, mit insgesamt rund 1 600 Nachweisen sowie fünf Todesfällen als „heftig“ bewertet. Zuletzt seien die Werte in der Saison 2014/15 ähnlich gewesen. (DA/sol)

