Über 80 Teilnehmer wollen zum Bierzug Unter den Bewerbern sind auch etliche, die erstmals in Eibau mitmachen. Dieses Wochenende endet die Meldefrist.

Christfried Heinrich mit der neuen Eibauer Bierzugplakette. © Rafael Sampedro

Bis zum Eibauer Bierzug, der Ende Juni wieder durch das Dorf rollt, ist es noch ein paar Wochen Zeit. Soviel steht aber schon fest: über 80 bunte Bilder und Wagen werden mit dabei sein. So viele haben sich bereits für den Umzug angemeldet, berichtete jetzt Christfried Heinrich vom Organisationsteam. Darunter sind auch etliche, die erstmals dabei sind. Beispielsweise haben sich einige Kapellen angekündigt, die bisher noch nicht beim Eibauer Bierzug dabei waren.

Die Anmeldefrist für alle Vereine, Firmen, Einrichtungen, Institutionen endet am 30. April. Aber mit Nachmeldungen nach dem Termin rechnet Christfried Heinrich immer. „Wir finden für jeden, der mitmachen will, noch einen Platz.“ Wer sich zu spät meldet, kann allerdings den Nachteil haben, dass er nicht mehr in der Bierzugbeilage mit erscheint. Diese gibt die SZ immer in der Woche vor dem Bierzug heraus. Sie enthält Informationen rund um das Festwochenende sowie die Abfolge des Festumzugs.

