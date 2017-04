Über 700 Amphibien gerettet Der BUND hat den Tieren in Graupa über die Straße und zu ihren Laichplätzen geholfen.

Umweltschützer bringen überall in der Region Kröten in Eimern sicher über die Straßen. © Wolfgang Wittchen

In den vergangenen Tagen wurde der Krötenschutzzaun am Graupaer Borsbergbad abgebaut. Das sagt Michael Holzweißig, Leiter der BUND-Ortsgruppe Graupa. Die Mitglieder haben die Artenschutzmaßnahme betreut und die in die Eimer gefallenen Tiere sicher über die Straße gebracht, damit sie im Borsbergbad laichen können. Insgesamt 744 Amphibien wurden in den Eimern gefunden, hauptsächlich Erdkröten und Grasfrösche.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet die Zahl ein erfreuliches Plus. 2016 zählten die BUND-Mitglieder nur 360 Amphibien, die Hilfe bei der Querung der Straße brauchten. Holzweißig vermutet einen Zusammenhang mit der Renaturierung des Borsbergbades. „Mit der Maßnahme hat sich die Wasserqualität verbessert, sodass mehr Tiere in dem Gewässer laichen“, sagt der Umweltexperte. Das Bad wurde 2015/16 aufwendig renaturiert. Den Auftrag hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vergeben, da es sich um ein Ausgleichsprojekt zum Neubau der Staatsstraße S 177 nördlich von Pirna handelte. (hui)

