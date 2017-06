Über 650 Biker bei Heimkinderausfahrt Die 22. Heimkinderausfahrt durch die Sächsische Schweiz war wieder eine tolle Aktion. Mehr als 650 Biker mit über 500 Heimkindern waren am Start.

Spaß hatten nicht nur die Biker – auch die Kinder und Jugendlichen, die auf den Motorrädern saßen.











Gänsehautgefühl - bei den Kindern, den Motorradfahrern und vielen am Straßenrand: Zum 22. Mal führte am Sonnabend die Heimkinderausfahrt der Motorradfreunde Beinhart durch die Region. Beim Stopp in Dürrröhrsdorf-Dittersbach kamen viele Neugierige vorbei, gab es Gespräche und natürlich Kuchen und Überraschungen für die Kinder. Und die meisten, die unterwegs warten mussten, bis die 660 Motorräder vorbei waren, haben gewunken und sich gefreut. Der Abend klang am Berggießhübler Bad aus. (szo)

