Über 6000 Besucher bei Super-Enduro Die WM auf zwei Rädern hat am Wochenende für eine volle Sachsenarena gesorgt. Ein US-Amerikaner holte den Sieg.

Riesa. Mit dem Gesamtsieg des US-Amerikaners Colton Haaker in der Top-Klasse Prestige endete die dritte Ausgabe des Super-Enduro Germany in Riesa. Nach drei spannenden, teils dramatischen Rennen setzte sich der amtierende Weltmeister gegen Alfredo Gomez aus Spanien sowie den Briten Jonny Walker durch. In der Junior-Klasse, die der Südafrikaner Blake Gutzeit für sich entschied, belegte Tim Apolle aus dem im Südosten Sachsen-Anhalts gelegenen Billroda als bester Deutscher Rang fünf. Mit über 6 000 Zuschauern war die Sachsenarena fast bis auf den letzten Platz gefüllt. 63 Fahrer aus 20 Nationen beteiligten sich in drei Klassen an der diesjährigen Motorsport-Ouvertüre der Extraklasse.

Am Ende der gelungenen Veranstaltung fiel von der gastgebenden Auerswald Eventmanufaktur viel Ballast ab. Daniel Auerswald: „Ich denke, die Fans sind wieder voll auf ihre Kosten gekommen. Wir haben spannende Rennen und großartigen Sport gesehen.“ Echte Gänsehaut hatte er, als die bei den Six Days 1987 in Polen, also vor genau 30 Jahren, siegreichen DDR-Mannschaften fast vollzählig in die Halle kamen und die Fans sie frenetisch feierten. Bruder Tobias sagt: „Wir hatten die Zuschauerkapazität noch einmal erhöht und freuen uns über den großen Zuspruch.“(SZ)

